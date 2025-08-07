Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este jueves 7 de agosto

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este jueves 7 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE JUEVES 7 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este jueves fueron: en primer lugar el 3218, seguido del 5755 y el 0021, en segunda y tercera posición, respectivamente.

3218- la Sangre 5755- la Música 0021- la Mujer 3034 8614 2967 4340 0730 0440 0596 6285 6585 9694 3691 2982 5648 7259 4528 2441 8892

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 3218 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 18 representa la Sangre.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE JUEVES 7 DE AGOSTO

Como todas las tardes, se sorteará la Matutina de la Quiniela de Córdoba. Este jueves no será la excepción y a las 15 se desarrollará el segundo concurso de la jornada.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.