Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este jueves 28 de agosto

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este jueves 28 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE JUEVES 28 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este jueves fueron: en primer lugar el 5460, seguido del 4605 y el 1206, en segunda y tercera posición, respectivamente.

5460- la Virgen 4605- el Gato 1206- el Perro 9538 6641 8023 9464 9928 1014 3591 2730 6000 7907 1921 3967 4052 4815 6671 3467 1390

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 5460 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 60 representa la Virgen.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE JUEVES 28 DE AGOSTO

Como todas las tardes, se sorteará la Matutina de la Quiniela de Córdoba. Este jueves no será la excepción y a las 15 se desarrollará el segundo concurso de la jornada.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.