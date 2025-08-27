Vía Córdoba / Sorteo

Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este miércoles 27 de agosto

Cuáles fueron los números ganadores, cuáles salieron hoy a la cabeza y todo lo que necesitás saber.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

27 de agosto de 2025,

Estos son los números ganadores de la Quiniela de Córdoba. (Archivo / Los Andes).

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este miércoles 27 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este miércoles fueron: en primer lugar el 6338, seguido del 2877 y el 9154, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 6338- las Piedras
  2. 2877- la Pierna de Mujer
  3. 9154- la Vaca
  4. 6655
  5. 8908
  6. 1324
  7. 8720
  8. 4498
  9. 8653
  10. 3695
  11. 6266
  12. 7711
  13. 0567
  14. 6751
  15. 2225
  16. 7232
  17. 0976
  18. 9679
  19. 4451
  20. 2378

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO

Se sorteó la Matutina de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este miércoles fueron: en primer lugar el 9841, seguido del 9595 y el 8882, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 9841- el Cuchillo
  2. 9595- los Anteojos
  3. 8882- la Pelea
  4. 5322
  5. 0025
  6. 4195
  7. 0394
  8. 9244
  9. 4459
  10. 1862
  11. 5137
  12. 3867
  13. 9221
  14. 3273
  15. 2962
  16. 9118
  17. 5269
  18. 2807
  19. 2151
  20. 9846

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 6338 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 38 representa las Piedras.

En la Matutina, el 9841 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 41 representa el Cuchillo.

RESULTADOS DE LA VESPERTINA DE ESTE MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO

Como todas las tardes, se sorteará la Vespertina de la Quiniela de Córdoba. Este miércoles no será la excepción y a las 18 se desarrollará el tercer concurso de la jornada.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

  • La Primera de la Mañana: 12
  • Matutina: 15
  • Vespertina: 18
  • Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.

