Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este miércoles 27 de agosto

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este miércoles 27 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este miércoles fueron: en primer lugar el 6338, seguido del 2877 y el 9154, en segunda y tercera posición, respectivamente.

6338- las Piedras 2877- la Pierna de Mujer 9154- la Vaca 6655 8908 1324 8720 4498 8653 3695 6266 7711 0567 6751 2225 7232 0976 9679 4451 2378

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO

Se sorteó la Matutina de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este miércoles fueron: en primer lugar el 9841, seguido del 9595 y el 8882, en segunda y tercera posición, respectivamente.

9841- el Cuchillo 9595- los Anteojos 8882- la Pelea 5322 0025 4195 0394 9244 4459 1862 5137 3867 9221 3273 2962 9118 5269 2807 2151 9846

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 6338 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 38 representa las Piedras.

En la Matutina, el 9841 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 41 representa el Cuchillo.

RESULTADOS DE LA VESPERTINA DE ESTE MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO

Como todas las tardes, se sorteará la Vespertina de la Quiniela de Córdoba. Este miércoles no será la excepción y a las 18 se desarrollará el tercer concurso de la jornada.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.