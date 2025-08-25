Vía Córdoba / Sorteo

Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este lunes 25 de agosto

Cuáles fueron los números ganadores, cuáles salieron hoy a la cabeza y todo lo que necesitás saber.

Redacción Vía Córdoba
25 de agosto de 2025,

Sorteo de la Quiniela de Córdoba.

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este lunes 25 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE LUNES 25 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 1592, seguido del 5362 y el 8045, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 1592 - el Médico
  2. 5362 - la Inundación
  3. 8045 - el Vino
  4. 9867
  5. 1339
  6. 7572
  7. 8064
  8. 3363
  9. 1188
  10. 3707
  11. 5003
  12. 3937
  13. 0711
  14. 7325
  15. 9535
  16. 1365
  17. 8660
  18. 8056
  19. 5458
  20. 6833

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE LUNES 25 DE AGOSTO

Se sorteó la Matutina de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 2035, seguido del 9559 y el 1818, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 2035 - el Pajarito
  2. 9559 - las Plantas
  3. 1818 - la Sangre
  4. 2545
  5. 1067
  6. 9512
  7. 6998
  8. 1340
  9. 6311
  10. 9049
  11. 0672
  12. 8351
  13. 1641
  14. 8627
  15. 7723
  16. 6497
  17. 2413
  18. 4771
  19. 0054
  20. 3691

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 1592 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 01 representa el Médico.

En la Matutina, el 2035 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 35 representa el Pajarito.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

  • La Primera de la Mañana: 12
  • Matutina: 15
  • Vespertina: 18
  • Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.

