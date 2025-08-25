Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este lunes 25 de agosto

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este lunes 25 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE LUNES 25 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 1592, seguido del 5362 y el 8045, en segunda y tercera posición, respectivamente.

1592 - el Médico 5362 - la Inundación 8045 - el Vino 9867 1339 7572 8064 3363 1188 3707 5003 3937 0711 7325 9535 1365 8660 8056 5458 6833

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE LUNES 25 DE AGOSTO

Se sorteó la Matutina de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 2035, seguido del 9559 y el 1818, en segunda y tercera posición, respectivamente.

2035 - el Pajarito 9559 - las Plantas 1818 - la Sangre 2545 1067 9512 6998 1340 6311 9049 0672 8351 1641 8627 7723 6497 2413 4771 0054 3691

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 1592 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 01 representa el Médico.

En la Matutina, el 2035 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 35 representa el Pajarito.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.