Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este viernes 22 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE VIERNES 22 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este viernes fueron: en primer lugar el 5136, seguido del 6422 y el 7803, en segunda y tercera posición, respectivamente.

5136- las Castañas 6422- el Loco 7803- el San Cono 6162 9435 0183 9255 2509 5772 6811 1121 7009 4495 1039 3174 5652 4515 1812 9778 6235

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 5136 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 36 representa las Castañas.

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE VIERNES 15 DE AGOSTO

Como todas las tardes, se sorteará la Matutina de la Quiniela de Córdoba. Este viernes no será la excepción y a las 15 se desarrollará el segundo concurso de la jornada.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.