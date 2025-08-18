Vía Córdoba / Sorteo

Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este lunes 18 de agosto

Cuáles fueron los números ganadores, cuáles salieron hoy a la cabeza y todo lo que necesitás saber.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

18 de agosto de 2025,

Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este lunes 18 de agosto
Los ganadores de la quiniela de Córdoba.

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este lunes 18 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE LUNES 18 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 0765, seguido del 3793 y el 4395, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 0765 - el Cazador
  2. 3793 - el Enamorado
  3. 4395 - los Anteojos
  4. 8937
  5. 7215
  6. 0822
  7. 3709
  8. 3110
  9. 9473
  10. 9975
  11. 9288
  12. 9698
  13. 4743
  14. 2925
  15. 3738
  16. 4012
  17. 4792
  18. 4281
  19. 4743
  20. 6236

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE LUNES 18 DE AGOSTO

Se sorteó la Matutina de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 7398, seguido del 5919 y el 7440, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 7398 - la Lavandera
  2. 5919 - el Pescado
  3. 7440 - el Cura
  4. 4771
  5. 1252
  6. 9425
  7. 7733
  8. 5801
  9. 8396
  10. 4613
  11. 3603
  12. 6933
  13. 5036
  14. 0373
  15. 3238
  16. 4097
  17. 6753
  18. 3163
  19. 1134
  20. 0031

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 0765 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 65 representa el Cazador.

En la Matutina, el 7398 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 98 representa la Lavandera.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

  • La Primera de la Mañana: 12
  • Matutina: 15
  • Vespertina: 18
  • Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.

Temas Relacionados

MÁS DE Sorteo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS