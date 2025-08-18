Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este lunes 18 de agosto

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este lunes 18 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE LUNES 18 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 0765, seguido del 3793 y el 4395, en segunda y tercera posición, respectivamente.

0765 - el Cazador 3793 - el Enamorado 4395 - los Anteojos 8937 7215 0822 3709 3110 9473 9975 9288 9698 4743 2925 3738 4012 4792 4281 4743 6236

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE LUNES 18 DE AGOSTO

Se sorteó la Matutina de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este lunes fueron: en primer lugar el 7398, seguido del 5919 y el 7440, en segunda y tercera posición, respectivamente.

7398 - la Lavandera 5919 - el Pescado 7440 - el Cura 4771 1252 9425 7733 5801 8396 4613 3603 6933 5036 0373 3238 4097 6753 3163 1134 0031

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 0765 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 65 representa el Cazador.

En la Matutina, el 7398 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 98 representa la Lavandera.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

La Primera de la Mañana: 12

Matutina: 15

Vespertina: 18

Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.