Quiniela de Córdoba: cuáles son los resultados de este martes 26 de agosto

Cuáles fueron los números ganadores, cuáles salieron hoy a la cabeza y todo lo que necesitás saber.

26 de agosto de 2025,

Sorteo de la Quiniela de Córdoba.

Como todos los días de lunes a sábados, se sortea la Quiniela de Córdoba. Este martes 26 de agosto no será la excepción y se llevarán a cabo los cuatro sorteos de la jornada: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Se trata de la Quiniela, organizada por la Lotería de Córdoba y uno de los juegos de azar más populares del país.

RESULTADOS DE LA PRIMERA DE ESTE MARTES 26 DE AGOSTO

Se sorteó la Primera de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este martes fueron: en primer lugar el 4597, seguido del 9892 y el 8527, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 4597- la Mesa
  2. 8859- las Plantas
  3. 8527- el Peine
  4. 9837
  5. 5823
  6. 7661
  7. 3571
  8. 2375
  9. 7596
  10. 6295
  11. 0336
  12. 3942
  13. 0299
  14. 2504
  15. 2996
  16. 7678
  17. 2942
  18. 5249
  19. 7633
  20. 8922

RESULTADOS DE LA MATUTINA DE ESTE MARTES 26 DE AGOSTO

Se sorteó la Matutina de la Quiniela de Córdoba y los tres primeros números sorteados este martes fueron: en primer lugar el 7118, seguido del 9816 y el 4547, en segunda y tercera posición, respectivamente.

  1. 7118- la Sangre
  2. 9816- el Anillo
  3. 4547- el Muerto
  4. 2244
  5. 5903
  6. 0041
  7. 0172
  8. 1411
  9. 3952
  10. 9672
  11. 9518
  12. 0191
  13. 8291
  14. 0643
  15. 3612
  16. 1618
  17. 5647
  18. 9687
  19. 1955
  20. 7734

SIGNIFICADO DE LOS SUEÑOS

En la Primera, el 4597 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 97 representa la Mesa.

En la Matutina, el 7118 es el número que salió a la cabeza y según el significado de los sueños, el 18 representa la Sangre.

RESULTADOS DE LA VESPERTINA DE ESTE MARTES 26 DE AGOSTO

Como todas las tardes, se sorteará la Vespertina de la Quiniela de Córdoba. Este martes no será la excepción y a las 18 se desarrollará el segundo concurso de la jornada.

¿CÓMO SE JUEGA A LA QUINIELA?

El apostador puede elegir entre una a tres loterías. El juego consiste en apostar una cantidad de dinero a números de una cifra, dos cifras, tres cifras o cuatro cifras. Dependiendo de la cantidad de loterías a las que haya apostado se dividirá el premio o no. En caso de que haya apostado exclusivamente a una lotería, el apostador será premiado si sale en esa. Si eligió jugar tres loterías, se dividirá en tres.

¿A QUÉ HORA SE SORTEA LA QUINIELA DE CÓRDOBA?

En el caso de la Quiniela de Córdoba, la Lotería provincial realiza cuatro sorteos de lunes a sábados (La Primera de la Mañana, Matutina, Vespertina y Nocturna).

  • La Primera de la Mañana: 12
  • Matutina: 15
  • Vespertina: 18
  • Nocturna: 21

Aclaración: Vía Córdoba no se responsabiliza por los errores u omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Lotería de la Provincia de Córdoba.

