Quién es Alan, el niño de Córdoba que tiene la enfermedad de Messi y sueña con conocerlo

AIan Valentín Acuña es un niño de 7 años de Córdoba que tiene la misma enfermedad que Lionel Messi transitó durante gran parte de su infancia: el déficit de la hormona de crecimiento. En las últimas semanas, grabó un conmovedor video que se hizo viral por su mensaje al jugador.

“Hola, buenas tardes. Quiero contarles un poco de mi historia”, inicia la producción del menor donde explica sintéticamente su condición similar a la de Messi: “Nací prematuro, tengo déficit de crecimiento, llevo más de un año inyectándome una hormona que me ayuda a crecer porque la mía no me permite hacerlo”.

Barcelona ayudó a Lionel Messi a cumplir su tratamiento hormonal y se convirtió en el "10" del Barcelona. REUTERS/Albert Gea/File Photo

Luego, aseveró: “Se que Messi tuvo la misma enfermedad que yo y por eso le dicen ‘La Pulga’”. En tanto, reveló que su apodo es “La Pulguita” y expresó cuál es su mayor sueño y le envió un mensaje muy especial al “10″.

“Mi sueño es que Messi me mande un saludo y me diga cómo hizo para aguantar todas estas hormonas y espero poder tener la oportunidad de crecer por mi cuenta”, dijo mientras su madre grababa una mesa llena de las inyecciones que se coloca cada noche.

No obstante, Alan anhela ser astronauta cuando sea grande y disfruta las actividades que le dan en el colegio. Su madre, Jimena, reveló en diálogo con Telefé que la enfermedad se la diagnosticaron cuando el niño 5 cinco años porque tenía un “tamaño debajo de lo prematuro”.

