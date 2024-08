Quién era Juan Betolli, el fotógrafo cordobés que fotografiaba África arriba de su bicicleta

Una triste noticia ocurrió el 16 de agosto, pero se hizo pública recién este miércoles 21 agosto por la mañana. l exterior conmociona a parte de la comunidad de la provincia: Juan Betolli, el fotógrafo cordobés que fotografiaba África en su bicicleta murió.

Quién era Juan Betolli, el fotoógrafo cordobés que murió en África

En sus redes sociales, Betolli se definía como “viajero, fotógrafo, aventurero. y storyteller”. Actualmente, se encontraba en Nigeria, en la región occidental de África, donde habría sido atropellado desde atrás por un vehículo en un duro siniestro vial.

Juan Betolli tenía la idea de recorrer todo África arriba de su bicicleta. Foto: juanibett

Cuál era el proyecto de Juan Botelli en África

La motivación del cordobés era compartir tiempo en las casas de locales y poder contar sus historias, vivencias y experiencias a través del lente de su cámara. Esta acción era parte de un plan más grande al que denominó “Proyecto África”.

Juan Betolli se alojaba en casas de locales para contar en detalle sus vidas. Foto: juanibett

“Un viaje en bicicleta recorriendo el continente de norte a sur, buscando alcanzar los rincones más remotos de cada nación”, había anunciado en un video. Pero la poca señal en ciertos puntos del país hicieron que su actividad mermara.

Juan Betolli y una de sus postales en África. Foto: juanibett

En enero de este año, Juan detalló el estado de su aventura: “De poco me acerco a la frontera con Mauritania, el viento ya no me juega a favor y cuesta avanzar por paisajes más desolados donde el cansancio acumulado de 1.200 kilómetros pedaleados prácticamente sin descanso comienzan a pasar factura”.

“De momentos siento que cada vez falta más. Intento calmar a mi mente, dejar ir las preocupaciones. En cada jornada llegaré a donde pueda, pero si no me enfoco en cada pedaleada, en el ahora, no llegaré a ningún lado, ahora es todo lo que hay”, redactó.

Su última publicación fue hace, exactamente, dos semanas: el 7 de agosto. “Benin. Viaje en bicicleta desde Marruecos hacia Sudáfrica”, fueron las últimas palabras del cordobés que dejó un legado.