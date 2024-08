Murió Demian Díaz, reconocido periodista, locutor y humorista de Córdoba

Luego de haber estado internado en la terapia intensiva por un grave estado de salud, Demian Díaz murió este martes 13 de agosto. El reconocido periodista, locutor y humorista tenía 43 años.

Demian estuvo internado desde el 12 de julio en el Hospital Rawson y requería de 20 dadores de sangre, según habían informado sus familiares. Había pasado por varios medios de comunicación de Córdoba y formaba parte de la grilla de Chingón.

CÓRDOBA: UN RECONOCIDO PERIODISTA ESTÁ INTERNADO

Desde el nosocomio habían informado que Díaz padecía una neumonía bilateral y una insuficiencia renal. Su estado de salud era delicado, por lo que requería de transfusiones de sangre, de acuerdo a lo explicado por sus allegados a Vía Córdoba.

Demian Diaz falleció a los 43 años. Dolor entre sus oyente y compañeros.

Sentidas despedidas a Demian Díaz, reconocido humorista de Córdoba

En el link de YouTube de Chingón hubo muchos mensajes de oyentes lamentando la pérdida.

“Qué gran pérdida en lo profesional, pero mas aún y sobretodo en lo humano, qué difícil se hace todo sin el querido Demian, Dios lo tenga en su gloria y le dé fortaleza a la familia y a todos sus amigos”; “No se puede creer, qué triste!! Demian, no te olvidaremos nunca!”; “Mi más sentido pésame a la familia. No lo conocí personalmente pero me encantaba escucharlo, es un día muy triste”; “Qué pena lo de Demian!! Lo escuchaba en el programa del sábado”, fueron algunos de los mensajes de despedida y reconocimiento a su trabajo.