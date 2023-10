¿Qué pasa con los combustibles en Córdoba?: la palabra de la Provincia y la posible normalización del servicio

Las largas filas de autos en las estaciones de servicio es una postal que se repitió este finde en Córdoba. Sin embargo, creen que el problema continuará esta semana a la espera de los buques que compró el Gobierno Nacional. En la provincia, el titular de Agricultura y Ganadería se refirió a la situación.

CUÁNDO SE NORMALIZARÁ LA SITUACIÓN EN CÓRDOBA Y EL PAÍS

Ante esta situación, las firmas YPF, Raízen (marca Shell), Trafigura (Puma) y Axion dijeron que la situación actual de abastecimiento del sistema de combustibles se irá normalizando en los próximos días y detallaron su versión sobre el faltante.

Según las petroleras, el faltante se dio por una “demanda extraordinaria” producto del fin de semana largo, de la actividad agrícola y de una expectativa de desabastecimiento. Además, por una caída en la oferta producto de “paradas técnicas” en algunas refinerías.

Estación de servicio YPF en Córdoba capital sin combustible. (La Voz)

En tanto, los estacioneros de Córdoba explicaron que lo sucedido es consecuencia de la política de cupos que vienen aplicando las petroleras desde que -luego de las Paso- se anunciara un congelamiento en el precio hasta el 31 de octubre.

LA PALABRA DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA ANTE EL FALTANTE DE COMBUSTIBLE

Sergio Busso, titular de Agricultura y Ganadería de la Provincia, apuntó contra el candidato presidencial y consideró que la decisión de comprar 10 barcos “es un parche”.

“El interior una vez más afectado por la falta de combustible. Es inconcebible que el ministro Sergio Massa no lo haya resuelto, y al llegar a Capital Federal, solo tomó una decisión que es un parche”, escribió el funcionario en la red social X.

Sergio Busso. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

“La situación es gravísima porque sin combustible se para toda la producción agrícola ganadera. Los productores y productoras no pueden trabajar ni trasladar la producción, lo cual es otro astigo al sector. El Gobierno Nacional no solo no saca el pie de encima al campo sino que ahora lo paraliza”, agregó Busso, apuntando duramente contra Massa.

Y finalizó diciendo: “Se sigue atentando contra el corazón productivo de nuestra provincia. Y ante esto, es difícil votar a alguien que castiga la producción desde hace años y ahora, sin combustible, la paraliza. El campo no va votar políticas que no aseguren el desarrollo y crecimiento del sector que genera recursos genuinos”.