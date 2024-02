Qué dijo el árbitro del Belgrano-Talleres por el festejo del gol de Ramón Sosa

El clásico cordobés tuvo de todo. Incluído el golazo de Ramón Sosa, quien festejó el 1 a 1 para Talleres de manera alocada, por lo que hubo un reclamo del lado de Belgrano al árbitro Fernando Rapallini, pídiendo que le saquen tarjeta al paraguayo.

“A mí el festejo de Sosa no me pareció ni una provocación ni un festejo desmedido. Si lo hubiera entendido así, lo hubiera amonestado”, explicó Rapallini en una entrevista este lunes con Impacto Deportivo, por la 99.3.

Belgrano y Talleres se enfrentaron por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, en Alberdi. (La Voz)

“Farré me dijo ‘hizo el Topo Giggio’ y lo que yo vi es que Sosa se tapa las orejas. En esto hay que ser claros: si Sosa se agarraba los genitales, lo expulsaba. Pero si hace el Topo Gigio, como diciendo “a ver, puteenme ahora”, puede caber una tarjeta amarilla. Le pedí al VAR que me avise si había habido alguna provocación y me dijeron que estaba todo normal”, detalló el árbitro.

PERO QUE GOLAZO DE RAMÓN SOSA PARA EMPATAR EL CLÁSICO CORDOBÉS ⚽💥



El delantero de Talleres la clavó al ángulo y anotó el 1-1 ante Belgrano#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ENLLtMcnw6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 24, 2024

Y remarcó: “Un futbolista que está jugando un clásico de visitante, que lo putean desde que llega hasta que se va y hace un golazo como el que hizo Sosa, ¿qué querés que haga? ¿Que se tome un micro, vaya hasta la cancha de Talleres, grite el gol y vuelva? Esto es fútbol”.

EL PENAL QUE COBRÓ PARA TALLERES Y EL RECLAMO DE FEDERICO GIROTTI

Talleres tuvo la chance de pasar al frente en clásico, con el penal que Nahuel Losada le contuvo a Nahuel Bustos. Lo sancionaron por mano de Esteban Rolón, quien interpuso el brazo cuando desde el suelo disputaba una pelota. “Fue una acción de bloqueo con la mano, la tarjeta amarilla a Rolon fue por la jugada anterior, no me pareció un tiro franco al arco para sacar la segunda amarrila”, subrayó Rapallini.

La revisión del VAR en la jugada que derivó en el penal para Talleres ante Belgrano, que luego atajó Losada.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/zQrboeWXNG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 24, 2024

Todo Talleres pidió penal de Moreno sobre Girotti 🧐#LPFxTNTSports pic.twitter.com/upKbQaIftQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 25, 2024

Ya en tiempo de descuento, Federico Girotti cayó en el área del Belgrano tras forcejear con Matías Moreno, y el árbitro no dio lugar el reclamo. “Si hubiese sido penal el de Girotti el VAR me llama, ambos se estaban sujetando”, fue el descargo del juez.

Incidentes y pirotecnia en el cierre del Belgrano - Talleres por la Copa de la Liga Profesional. (La Voz)

Y aclaró lo de las expulsiones en el tumultuoso final del clásico: “Fueron expulsados Barinaga y Marcos Portillo. El motivo está expresado en el informe disciplinario: no puedo decirlo públicamente, pero se los dije a ambos presidentes en el vestuario”.