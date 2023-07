“Qatar sos, fuiste y serás...”: volvió a la Argentina el abogado de Córdoba preso por presuntas estafas

Marcelo Martínez, más conocido como “el primer hincha”, es un abogado de Córdoba que llegó a Qatar en mayo del 2022, para presenciar el Mundial de fútbol. Sin embargo, el 12 de octubre fue detenido y luego de 293 días, regresó a la Argentina y criticó al país organizador de la Copa del Mundo.

“Qatar sos, fuiste y serás una mierda”, manifestó el hombre en un mensaje compartido a través de sus redes sociales. Cabe recordar que, estuvo detenido 78 días, lo liberaron el 28 de diciembre, cuando le informaron que era inocente y lo absolvieron luego de ser acusado de lavado de dinero.

Marcelo Martínez (izquierda) e Ivo Chiesa (derecha) Foto: Redes Marcelo MArtínez; Ivo Chiesa

Luego de meses alojado en un hotel con su esposa con quien compartía gastos diarios de entre 50 y 60 dólares, según manifestó, retornó a tierras argentinas. Este jueves, compartió un emotivo video a través de su cuenta de Instagram con un extenso mensaje.

POR QUÉ EL ABOGADO DE CÓRDOBA PRESO EN QATAR NO PODÍA REGRESAR A LA ARGENTINA

Sin embargo, el primer hincha no podía regresar a la Argentina porque la investigación de la Justicia qatarí no había cerrado y un bloqueo sobre él en el aeropuerto que no le permitía salir. En diálogo con Todo Noticias, había contado que perdió dinero, las entradas de los partidos y tuvo que pagar abogados.

QUIÉN ES MARCELO MARTÍNEZ, EL HINCHA CORDOBÉS DETENIDO EN QATAR

De profesión abogado, Martínez se instaló en Qatar el 3 de mayo de 2022 luego de haber pasado su luna de miel en Egipto. Su plan era quedarse hasta que finalice la competencia, y desde la sede mundialista, compartía información de vuelos y hoteles para argentinos viajeros.

Martínez junto a un hincha local en la capital de Qatar, Doha. Foto: Marcelo Martínez

Desde que llegó a Qatar, Martínez (54) abrió una cuenta de Instagram y comenzó a subir su día a día en ese país, por lo que formó una importante comunidad de seguidores. Ante la premura de su llegada, se hizo llamar “El Primer Hincha”.

POR QUÉ FUE DETENIDO EL ABOGADO DE CÓRDOBA PRESO EN QATAR

Según informó su familia a través de distintos reclamos, la Justicia había acusado a Martínez de “lavado de dinero” y de estar vinculado a una banda de delincuentes locales que tenían una inmobiliaria falsa.

El hincha argentino había alquilado cuatro departamentos a través de la empresa local acusada de estafa. Ante esto, la Justicia de Doha creyó que esos pagos que recibió, mediante una empresa de transferencia de dinero al exterior, estaban vinculados a dicha banda delictiva.

EL MENSAJE DEL ABOGADO DE CÓRDOBA TRAS REGRESAR A LA ARGENTINA

“293 días de padecimientos, obligado silencio, injusticia flagrante, sin trabajo, ni acceso a la salud, echado de cuánto lugar dependa de estos impresentables; si bien esto no configura el fin de la injusticia . Al menos Estoy acá en un país con muchos problemas, PERO LIBRE, Donde la gente es digna, donde está permitido manifestarse , donde hay 1 cultura, no se necesita de la plata de estos forros, de hecho estoy sin ella pero tengo una familia que vale millones, con ellos siempre todo es bueno. Gracias Dios por haber elegido que esta gente sea mi entorno, los mas fieles, gentiles, amorosos ❤️❤️❤️ LOS AMO . Qatar 🇶🇦 sos fuiste y serás mierda 💩💩💩💩💩”.