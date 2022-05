Por una presunta deuda del Gobierno de Córdoba con la empresa privada que provee el servicio, a la escuela primaria Juan Zorrilla de San Martín le cortaron el gas en 2019 y desde entonces no cuentan con este servicio, denunció públicamente este miércoles la vicedirectora de ese establecimiento de la zona norte de la capital provincial.

En tal sentido, la docente recordó que la escuela estuvo cerrada en 2020, pero al regresar en 2021 y pese a los reclamos no se restableció el suministro, aseguró.

De esta manera, comentó: “En 2020 no lo usamos por la cuarentena y el año pasado pese a los reclamos no logramos que se conecte y este año estamos con el mismo problema, no tenemos gas para tener servicio en las aulas”, expresó en declaraciones a Cadena 3.

Sumado a esta carencia, la docente recordó que debían ventilar las aulas aun en el invierno y dijo que “hemos tenido muchos casos de chicos engripados, otros que se descomponen y somos varios colegios de la zona con el mismo problema”, reclamó por último.