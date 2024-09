Por los incendios, Mercedes Ninci vino a Córdoba y le dio un fuerte mensaje a Javier Milei

A ocho días del comienzo de los incendios en diferentes puntos de la provincia, Mercedes Ninci vino a Córdoba. Además de ver la casa de su infancia que se salvó de las llamas, le dio un fuerte mensaje a Javier Milei.

Mercedes Ninci habló de los incendios en Córdoba: “Es tremendo”

“Es tremendo todo esto. El gualeguay no está más”, dijo anonadada la periodista que llegó a la localidad de Dolores este jueves 26 de septiembre. En este marco, destacó que a lo largo de la ruta 38 vio las consecuencias del paso del fuego.

El combate al fuego es sin tregua en Capilla del Monte, San Esteban y Dolores. (La Voz)

Ante un escenario dantesco que terminó con animales incinerados, hogares destrozados y flora quemada, aseguró conmovida que la casa de su infancia “ se salvó milagrosamente”. Además, destacó que la comunidad hará todo lo posible para salir adelante.

El alivio de Mercedes Ninci al ver que la casa de su infancia en Dolores se salvó del fuego.

El mensaje de Mercedes Ninci a Javier Milei por los incendios en Córdoba

En paralelo, fue contundente con la visita de Milei a la provincia para sobrevolar los incendios. “El Presidente debe instruir a sus compañeros para dar leyes que ayuden con los incendios”, expresó, en diálogo con Radio Mitre.

Luego de la polémica que surgió a raíz de la ausencia de un apretón de manos del mandatario con los bomberos, Ninci evitó arrojar leña al fuego: “Que salude o no, no hace a la esencia. Cuántos políticos vinieron, saludaron y no hicieron nada”.

Ante este escenario, le solicitó al Presidente que “instruya a Diputados y Senadores” para que “sancionen una ley donde el delito de iniciar un fuego no sea excarcerable”. Además, pidió un plan de reforestación.