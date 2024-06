“Polémicas y originales”: quién es Guadi, la cordobesa que viste a los participantes de Gran Hermano

La vuelta de Gran Hermano en 2022 no solo impactó en la televisión argentina, sino que también repercutió en decenas de emprendimientos que comenzaron a ser parte del famoso reality show de Telefe. Este es el caso de Guadalupe Bilbao, una cordobesa que con su marca Why Not viste a los “hermanitos” del programa.

La joven, conocida en redes sociales como Guadi, tiene 29 años y comenzó a emprender hace 10 años, cuando aún estaba en la escuela secundaria. Con su mamá como socia, retransformó el estilo de sus prendas y se convirtió en un furor entre los famosos de Argentina.

GUADI, LA CORDOBESA QUE VISTE A LOS FAMOSOS

Guadi comparte su gusto por la indumentaria con su mamá y socia, Mery, quien durante muchos años tuvo locales de ropa a la calle. “Por cuestiones de la vida, los cerró y encaramos juntas la venta online con Why Not”, contó. “Fuimos a vender a ferias, íbamos en el colectivo cargadas de ropa. En Obispo Oro tuvimos el primer showroom, luego en Estrada y ahora en la San Lorenzo”, agregó.

Guadi junto a su mamá y socia, Mery. Foto: Gentileza

Sobre su popularidad en las redes sociales, la emprendedora contó que TikTok. “Empecé a meterme en todas (eventos, colaboraciones) hasta que nos hicimos conocidas. Pero cuando arranqué con TikTok, explotó”, comentó Guadalupe, quien además, se encuentra estudiando odontología en la UNC.

“En la pandemia, empezamos a hacer nosotras la ropa. Queríamos hacer algo distinto, interesante. Entonces, compramos pantalones y los pintábamos, al toque volaron. De a poco, sumamos más diseños en vestido, bodys”, explicó la joven. En la actualidad, el showroom funciona en plena Nueva Córdoba, sobre la calle San Lorenzo al 278, 1A.

El local de Why Not está ubicado en San Lorenzo 278, 1A. Foto: Gentileza

LA LLEGADA DE WHY NOT A GRAN HERMANO

Con su marca, las socias cordobesas ya vestían a algunas influencers y panelistas de la televisión cordobesa. Sin embargo, en 2022, decidieron dar un salto para alcanzar al público nacional. Con este objetivo en mente, Guadi “se lanzó a la pileta” y le escribió por redes sociales a la vestuarista de Gran Hermano.

En ese contacto, la emprendedora ofreció prendas de su marca para vestir a los participantes en las fiestas de los viernes. De esta forma, el reconocimiento de la marca fue mayor y pudo traspasar la pantalla. A medida que los participantes abandonaron el programa, continuaron en contacto con Why Not, como es el caso de Juliana Diaz y Coti Romero.

Algunas de las celebridades que lucieron prendas de Why Not. Foto: Gentileza

Los participantes de la versión chilena del reality también fueron vestidos por la cordobesa. Lo mismo ocurre con la edición argentina actual. Catalina Gorostidi, Zoe Bogach, Denisse Gonzalez y Paloma Méndez son algunas de las exparticipantes que mantienen vínculo con Guada, para que las acompañe en sus eventos.

EL FUROR POR PRENDAS “POLÉMICAS, ORIGINALES Y SIN FILTRO”

Las prendas de Why Not atraviesan todo un proceso de diseño y confección. Guadalupe trabaja con diseñadoras de indumentaria para materializar sus ideas. Esto le da a su ropa un toque de originalidad y “polémica”, algo que es muy atrayente para algunas celebridades argentinas.

Guadi, la cordobesa al frente de la marca de ropa Why Not. Foto: Gentileza

Entre las figuras del espectáculo que vistió, se encuentran Mariana Brey, Agustina Pampin (DJ de la Bresh), Romina Malaspina y Sol Pérez. Asimismo, en varias ocasiones las bailarinas de Bailando por un Sueño lucieron la marca cordobesa. La llegada al programa de Marcelo Tinelli fue un sueño cumplido para Guadalupe, quien recordó como un gran momento su presencia en el famoso show.

Guadi se posiciona como una gran generadora de contenido en sus redes sociales. Allí comparte su trabajo, anécdotas buenas y malas, “chismecitos” y recomendaciones. Asimismo, desde Córdoba y con un estilo único, logró imponer a Why Not como un referente en la moda actual.