Un cordobés fue víctima en los últimos días de “phishing”, término que refiere al delito informático en el que una persona se hace pasar por otra en internet. Se trata del médico Luis Allende, a quien le hackearon la cuenta de Google, desde donde estafaron al menos a dos de sus contactos.

El hecho ocurrió el pasado 22 de junio, cuando el hacker ingresó a su cuenta de Google y creó un perfil de WhatsApp con la foto de Allende y su esposa. “Alguien creó un perfil de Whatsapp con una foto mía y de mi señora, puso mi nombre y tuvo acceso a toda mi agenda de contactos en mi teléfono”, indicó el damnificado.

A través de esa aplicación, el delincuente le mandó mensajes a todos los contactos diciendo que había cambiado de número y que necesitaba dinero ya que se encontraba en un “aprieto”. En ese momento, Allende se dio cuenta de la estafa ya que el mensaje le llegó a su esposa y amigos, quienes le advirtieron lo que estaba sucediendo.

“Quise hacer la denuncia pero no me la tomaron, aduciendo que no había delito consumado”, detalló el médico en diálogo con Cadena 3. Luego, el hacker comenzó a responder consultas de salud e incluso, indicó medicamentos.

A partir de allí, Allende consiguió capturas de pantalla que pudo utilizar para que le tomen la denuncia. De acuerdo a las primeras investigaciones, hubo dos contactos que accedieron a la petición del estafador y le transfirieron, entre los dos, cerca de 300 mil pesos.