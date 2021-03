El cantante y poeta argentino, Pedro Aznar, vuelve a tocar en Córdoba. El artista se presentará este sábado 13 de marzo a las 21.30 en Quality Espacio, con un show que prevé un recorrido por su trayectoria, donde no faltarán sus grandes clásicos musicales.

La presentación se completa con Alejandro Oliva en percusión, Julián Semprini en baterías, Coqui Rodríguez en guitarras y Federico Arreseygor, en teclados. Las entradas puede comprarse a través de este link, con tickets que parten de los 1600 pesos.

Desde Vía Córdoba hablamos con Aznar para conocer detalles sobre su próximo espectáculo, su relación con Piñón Fijo, sus opiniones respecto a la nueva música argentina, entre otras temáticas.

¿Qué sentimientos te genera volver a subir al escenario y ver al público presente?

Es muy emocionante porque el sonido del aplauso, la calidez de la presencia, el corear las canciones y eso, es algo que se valora muchísimo. Fue un año que se hizo muy largo, y extrañamos esas sensaciones. Así que, este regreso es una oportunidad que nos llena y es muy emocionante.

¿La pandemia te generó algún cambio personal o musical?

Sí, absolutamente. Creo que ninguno de nosotros salió igual de esto, comparado a cómo entro. Fue un tiempo que requirió de mucho temple, de estar muy centrado, porque todo lo que nos rodeaba era una situación muy difícil, muy angustiante, de mucho miedo, incertidumbre...

Creo que cada uno tuvo que sacar de adentro sus valores más profundos y más perdurables. Y todo eso, significó que nos pongamos en contacto con aquello que valoramos más, con eso que más nos importa en la vida y nos ayudó a diferenciarlo con eso que es lo más superfluo. Tal vez, fue esa la enseñanza más grande que nos ha dejado este tiempo.

Entre tus trabajos en aislamiento, se destacan las colaboraciones con Piñón Fijo, ¿Cómo es trabajar juntos?

Con Piñón tenemos una linda relación de amistad y una hermosa relación artística. Todo surgió espontáneamente. Hubo una idea, dijimos ‘¿qué te parece que lo hagamos?’, y somos así muy espontáneos cuando creamos juntos.

Por supuesto que fue a distancia, cada uno hizo los videos en su estudio y después Piñón se encargó de hacer la edición final. Yo hice la grabación del audioy él hizo todo el trabajo de video. Cada uno desde su lugar, totalmente remoto. Pero el trabajo suena y se ve como si lo hubiésemos hecho juntos porque tiene una total complementariedad.

¿Se viene el disco juntos?

Tenemos ganas de publicar un disco, porque ya tenemos 6 canciones juntos así que en algún momento nos gustaría publicar todo este material junto.

La variedad de estilos musicales, son parte de tu estilo...

Sí, esta diversidad musical siempre estuvo presente en lo que yo hago. Pero en este último tiempo, al sumarse también el tango se amplió todavía más, como también el trabajo con Piñón. Y es algo que me gusta y me estimula mucho para crear porque tengo una paleta de colores muy diversas.

Antes de la pandemia, se lanzó la reedición masterizada de La grasa de los capitales, ¿Cómo te sentiste volviendo a interpretar estos temas?

Fue muy emocionante, muy conmovedor, porque de alguna manera fue revivir esa época, las circunstancias en las que se escribió esa música. Fue volverme a sentir en el estudio con los muchachos, tocando y grabando. Me llenó de muchos, muy lindos y muy fuertes recuerdos.

Creo que esto influyó en que el trabajo haya quedado tan bien, porque no es lo mismo que a esa restauración y remasterizado lo haga una persona que no tiene un involucramiento emocional a que lo haya hecho alguien que fue parte de eso y para el cual, esa música representa un momento muy importante de su vida. Creo que no fue importante sólo para mí sino que también lo fue para la propia reedición, que lo haya hecho alguien tan involucrado.

Mirando al futuro

¿Qué proyectos se vienen este año?

En este momento estoy terminando de mezclar un disco que está totalmente dedicado al folcklore, no sólo de Argentina sino de siete países de todo el continente, que lo grabamos en vivo en mi último show de streaming del 5 de noviembre.

Sabíamos que había quedado muy linda la grabación, fue un show precioso y me gustó mucho el material, así que partimos de que ese espectáculo se iba a grabar y cuando lo volví a escuchar no me quedó duda que iba a ser un disco hermoso. Estoy muy satisfecho como está quedando, y va a salir en abril.

¿Se vienen nuevas colaboraciones?

Seguramente. Estuve componiendo un montón, compuse más de 30 canciones en este último año, y muchas de ellas, fueron hechas con queridos colegas. Seguramente van a ir apareciendo muchas de estas colaboraciones en discos que van a ir saliendo durante el año.

¿Artistas del rock?

Son colegas del tango, del jazz, del rock y del folcklore también.

Hablando de colaboraciones, ¿cuál fue la compañía artística que más disfrutaste?

Sería muy difícil elegir un favorito. Porque felizmente para mí, todas las personas con las que colaboro son grandes y queridísimos amigos y son artistas que respeto muchísimo. He tenido la inmensa suerte de tener colegas que son artistas queridísimos por todo el mundo y con los cuales somos amigos entrañables. Eso abre la puerta para que esas creaciones sean disfrutables.

¿Hay algún artista con el que te hubiese gustado trabajar y no pudiste?

Me hubiera encantado hacer algo con Jonh Lennon, pero no se pudo -bromea-. Pero argentino, me hubiera gustado haber hecho muchos más trabajos con el Luis Alberto Spinetta.

Para finalizar, ¿Cuál es tu opinión de la música actual argentina, de toda esta movida del trap?

Hay desde cosas muy superficiales hasta cosas que son muy trascendentes. Hay ciertos artistas que tienen un mensaje muy potente, un mensaje político y social muy fuerte y que hacen las cosas muy bien.

De hecho, esos estilos se toman de la tradición de los payadores, de la gente que improvisaba poesía en el momento. Yo como poeta, los admiro muchísimo porque hay que tener un don muy grande para ser tan espontáneo y creativo en el momento, y sacar ‘conejos de la galera’ así sin más; y hay gente que lo hace muy bien.