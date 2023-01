Paulo Dybala se confesó y reveló las tres cosas que odia de Oriana Sabatini

Paulo Dybala y Oriana Sabatini conforman una de las parejas argentinas más seguidas por la comunidad en las redes sociales. En esta oportunidad, el cordobés se confesó y reveló las tres cosas que odia de la actriz.

El jugador y la artista viven juntos en Italia porque el deportista juega en el viejo continente desde el 2012. En este contexto, protagonizaron un video en Tik Tok donde decidieron “hacer un juego”.

La pareja ventiló intimidades en un picante desafío de TikTok

La secuencia consistió en que cada uno diga tres aspectos que no le gusten del otro y el mediapunta de la Roma comenzó. “Esta chica pone la alarma y no sé para qué porque no se despierta. La terminó apagando yo. Encima, la pone como 10 veces”, arremetió en primera instancia.

Oriana coloca varias alarmas en su celular. Foto: Instagram

La actriz se defendió y explicó el motivo de las alertas: “La pongo para despertarme, a veces me arrepiento y no hago lo que tengo que hacer”. En ese momento, Dybala interrumpió y exclamó “cagué yo”.

Luego, el exInstituto contó que la segunda molestia se da en el baño del hogar. “Nos dividimos la mesa mitad para cada uno, pero ni a palo es mitad mitad”, sentenció entre risas. En este sentido, rectificó que la división es tres cuartos para ella y el cuarto restante para el.

Por último, el joven de 28 años sentenció que otro asunto de su novia es “el desorden”. Para tomar dimensión de la situación, enfatizó: “El perchero en el ropero ya no se ve”.

Las tres cosas que Oriana Sabatini odia de Dybala

La joven de 26 años también tuvo su oportunidad para participar en el video y dijo una por una, que elementos del oriundo de Laguna Larga no son de su agrado. “Lo primero, es que no te gusta mucho hablar”, apuntó.

Al instante, Dybala le dio la razón a su novia. “Te doy la derecha”, ratificó. Luego, la cantante aprovechó la oportunidad y dejó mal parado al zurdo.” A veces, tardas más que yo para prepararte. Sos bastante más indeciso y te cuesta tomar una decisión”, arremetió.

Según Sabatini, Dybala tarda mucho en prepararse.

El cordobés se quedó callado, pensativo y luego terminó negando la afirmación. En los últimos 20 segundos de la producción, Sabatini destacó que a veces la pasa mal porque el campeón del Mundo es “muy social”.

El video completo de Paulo Dybala y Oriana Sabatini