Paro de Soelsac: la conducción de Sergio Fittipaldi anunció una medida de fuerza por 48 horas

El Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), bajo la conducción de Sergio Fittipaldi, anunció un paro por 48 horas. La medida de fuerza responde a la “falta de respuestas por parte de las empresas al pedido de aumento salarial”.

En un comunicado difundido por el sindicato, confirmaron que el paro se llevará a cabo el próximo jueves y viernes, mientras que durante el miércoles hubo retención de servicios.

EL RECLAMO DE SOELSAC

“La decisión se tomó luego de la reunión paritaria realizada entre las empresas agrupadas en la Cámara (CASEGE) y el sindicato SOELSAC convocada para discutir el aumento salarial de los trabajadores” aseguraron.

La medida de fuerza afectará la limpieza de hospitales públicos y privados, grandes superficies comerciales, empresas de servicio e industrias.

NUEVO CONFLICTO EN SOELSAC

Al respecto Franco Saillen, quien respaldó la lista de Más Soelsac, dijo que este paro es ilegal. Y agregó: “Los trabajadores no quieren acatar y están siendo amenazadas. Entendemos que en breve se van a aclarar las cuentas del Sindicato, Obra Social y Mutual, porque no tienen certificación de autoridades (Haciendo referencia a la de Fittipaldi). Estamos a la espera de la resolución favorable a Más Soelsac, de la Secretaría de Trabajo y de la Superintendencia de Salud, si no, como están dadas las condiciones, puede llegar a haber una intervención total de todas las autoridades para llevar adelante un proceso democrático”.

Cabe recordar que estas medidas iniciaron el viernes 5 de enero, día en el que según el estatuto vencía la conducción de Fittipaldi. Conducción que esa gestión decidió extender hasta el próximo 7 de marzo.

En paralelo, el mismo 5 de enero, asumió funciones Dalma Gómez de la lista Más Soelsac (impulsada por Franco Saillen), elegidas en elecciones el 20 de diciembre pasado, comicios no legitimados por la gestión Fittipaldi.

Desde el viernes pasado por la tarde, en el sistema de la Secretaría de Trabajo de la Nación, dejaron de figurar las autoridades salientes por tener mandato vencido. En tanto, la Secretaría de Trabajo aún no se expidió sobre esta causa.