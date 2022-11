Paliativo a la inflación: ¿qué pasa con los Precios Justos en los supermercados de Córdoba?

Comenzó a regir el programa de Precios Justos, con más de 1800 productos de primera necesidad “congelados” durante 120 días. Sin embargo, en Córdoba, aún no se registra esa cantidad y los artículos disponibles rondan el 30 o 40 por ciento.

Los supermercados provinciales avanzan en la puesta en marcha del nuevo programa de Precios Justos, esquema que debería acelerarse en los próximos días tras el acuerdo entre el Gobierno y la coordinadora de la industria alimentaria, Copal.

Aparecieron los productos de precios justos en los supermecados Foto: Mariana Villa

La situación de los Precios Justos en Córdoba

Según detalló La Voz, las entidades que aglutinan a las bocas de venta minorista, con excepción de los almacenes, en las góndolas cordobesas ya está disponible “un 30 a 40 por ciento” del volumen total de productos incluidos en el acuerdo.

En las cadenas de capital local, es decir, aquellas que no cuentan con marcas propias de productos de alimentación, bebidas e higiene, esto implica que ya pueden encontrarse bajo los carteles de Precios Justos unos 450 artículos.

Entró en vigencia una nueva etapa de Precios Justos

“Estamos en unos 450 artículos, hay como 775 artículos del listado oficial de marcas propias de competidoras que obviamente no vamos a ofrecer nosotros. Y también existen marcas que no están en Córdoba o artículos que la empresa no trabaja”, indicó el gerente de compras de una cadena de capital local.

Aún así, Víctor Palpacelli, titular de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Córdoba, se esperanzó con que en “las próximas semanas” se vea “un poco más de presencia” del programa, en función de que el Gobierno acordó y firmó con la Copal “la autorización de los dólares para la importación inmediata”, de insumos.

Qué son los Precios Justos

Se trata de una nueva medida que fija los precios de más de 1.800 productos de primera necesidad por 120 días, mediante acuerdos voluntarios con empresas productoras y comercializadoras. Los artículos se encuentran en supermercados, distribuidores mayoristas y comercios adheridos al programa.