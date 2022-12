Pablo Vegetti habló y fue contundente con el objetivo de Belgrano en Primera

En el final del entrenamiento del miércoles, habló Pablo Vegetti, el goleador y capitán de Belgrano. A una semana de la firma de la renovación de su contrato por dos años más, el delantero enfrentó los micrófonos y grabadores y se refirió a su futuro en el Celeste en la Liga Profesional.

Con respecto a los objetivos del equipo fue claro y conciso: “Es partido a partido. De esa manera Belgrano va a sostener la categoría. Pero se tiene que dar un pasito más. Creo que si uno hace las cosas bien podemos pensar en otra cosa. Pero si, obviamente, el objetivo es consolidarse y volver a crecer”.

También se refirió a lo que será el desarrollo de los torneos: “Nosotros tenemos que jugar todos los partidos como finales, ir adaptándonos, si ya de entrada pensamos en jugar copas nos estamos apresurando”.

Pablo Vegetti el goleador y punta del Pirata (Prensa Belgrano) Foto: Nicolás Bravo

Con respecto a la firma de su contrato por dos años, el centrodelantero fue realista: “A mi edad quería un contrato de dos años para sentirme cómodo con un proyecto a largo plazo”. Y agregó: “Me quería sentir importante en el club, ser parte de un proyecto y no que era un jugador de un año. Porque así lo considero yo y mi familia. Considero que será muy difícil que me vaya de Córdoba y de Belgrano, aunque el fútbol es vertiginoso”.

Pablo Vegetti anotó su gol número 13 en el torneo, los últimos cinco de cabeza. Foto: La Vo

Al firmar por dos años, Vegetti tendrá 36 cumplidos y estará cerca de llegar al final de su carrera. “Quiero ayudar al club hasta el último día, así que no es una cuestión de tranquilidad haber firmado por dos años, sino que va por otro lado”, dijo el goleador.

Sobre los rumores sobre que su futuro iba a estar en otro club, inclusive en el extranjero, Vegetti fue claro: “No le di importancia a lo que se dijo con respecto a mi renovación, no soy de leer nada, uno ya a esta edad entiende como es esto y no puede salir a desmentir cada barbaridad que se dice”