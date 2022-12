Pablo Vegetti y una frase fuerte sobre su continuidad en Belgrano

“Siento una alegría grande por seguir en el club. Era mi deseo. Tomé una de las decisiones mas importantes de mi carrera”. Con la firma de Pablo Vegetti, el goleador de Belgrano, que firmó la renovación de su contrato hasta diciembre de 2024.

“Se dijeron muchas cosas en estas semanas, y me gusta responder con actitudes. Yo dije que me quería quedar y me quedo”, subrayó el delantero en una entrevista con Radio Sucesos. Al principio se dijo que pedía demasiado y que era difícil que se quedara. Y después, al prolongarse el tiempo, surgieron dudas. “Era cuestión de tiempo, había un Mundial en desarrollo... Yo tenía muy en claro lo que quería”, aseguró el Toro.

De goleador a goleador. El Luifa Artime y Pablo Vegetti sellaron la continuidad del delantero en Belgrano. Foto: Twitter @Belgran

Aportó 17 goles en la Primera Nacional para ser el artillero del torneo, y convertirse en el quinto goleador en la historia del Pirata, con 50 tantos. “Belgrano tenía la necesidad de ascender. Cuando uno busca tanto algo, se termina logrando. Uno puede soñarlo pero si no trabajas por el objetivo no lo vas a conseguir”.

Y destacó: “Se armó un grupo de amigos dentro del plantel, y no siempre sucede. Se habló mucho de que cual sería mi reacción por la salida de Bernardello y Olivera. Y digo que son dos grandes profesionales, que le dieron mucho al grupo. Querían quedarse pero esto es un trabajo y se tomaron decisiones”.

VEGETTI Y EL VOLVER A JUGAR EN PRIMERA

“Hay que defender lo que conseguimos como equipo. Y en lo personal no lo tomo como una revancha, porque tuve una buena etapa en Gimnasia de La Plata. Es un desafío hermoso todo lo que viene. Y creo que no me van a agarrar tanto los defensores je... Yo trato de mejorar año a año, y la categoría te lo hará sentir partido a partido”, destacó el delantero Celeste.

“La temporada que viene nos va a ir bien. Nada va a ser fácil, pero no tengo dudas que este plantel va a dejar la vida. El año pasado demostramos que si Belgrano está bien es imposible que lo destruyan. Como dije aquella noche en Agropecuario, para estar en Belgrano hay que vivir para Belgrano”.