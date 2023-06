Niños encontraron 50 mil pesos y decidieron devolverlo a su dueña en Dean Funes: la recompensa fue increíble

Un grupo de amigos del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Dean Funes, se encontraban caminando por la calle cuando de repente se encontraron una gran suma de dinero en la mesa de una bar. En ese momento, decidieron devolverlo a su dueña, quien los recompensó de una manera particular.

Días atrás, Tobías, Genaro, Salvador y Gaspar salieron de la clase de basquet para ir a hacer un trabajo práctico de la escuela a la casa de uno de ellos, cuando de repente, pasaban por un bar y se dieron cuenta que arriba de una mesa alguien se había dejado 50 mil pesos.

“La agarré y le pregunté a un matrimonio si era de ellos y me dijeron que no”, contó uno de los nenes a El Doce. “Un señor que estaba ahí tenía los papeles donde decía nombre, cantidad de plata y todo eso”, relató otro de los chicos y agregó: “Agarramos la plata y la llevamos al buffet. Ahí me encontré con una señora a la que le pregunté si era de ella y me dijo que sí”.

La mujer decidió recompensar el acto de los niños y les regaló dos gaseosas y un paquete de papas fritas para que comieran y disfrutaran. “Nos sentimos felices y orgullosos”, dijeron los cuatro.

QUÉ DIJERON LOS PAPÁS DE LOS NIÑOS

Los padres de los nenes demostraron estar orgullosos de sus hijos frente al acto de solidaridad y empatía que tuvieron al devolver el dinero a la mujer. “Sentimos tranquilidad. Estamos acompañándolos, mirándolos a diario. Con esto demostramos que vamos por buen camino”, dijo una mamá.