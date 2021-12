La situación del niño abandonado y rescatado este martes de una vivienda de barrio Patricios Oeste conmociona a Córdoba y en horas de la mañana se conocieron nuevos detalles. Un vecino del pequeño relató el horror por el que pasó el nene de cinco años, diagnosticado con autismo.

“Ayer casualmente, vive otra gente ahí al lado y me cuenta que estaba la criatura esta y que la madre hace 15 días que no venía y estaba solo. Tenía otro hermanito ahí de 12 años, o sea sale y viene. Ahí llamé a la policía”, contó el hombre al móvil de Arriba Córdoba, por El Doce.

“Vivían solos, encerrados. La misma policía cuando entró vio el lugar, estaba desnudito la criatura. El más chico siempre estaba ahí, el otro sale porque tiene familiares a la vuelta. Nadie se hizo cargo de las criaturas”, detalló el vecino de la vivienda ubicada en calle Granadero Tobas al 3767.

Por otra parte, el hombre también indicó los problemas que tenían los pequeños para alimentarse. “Estaban solos, estaba la madre, pero hace como 15 días que no está, no sé qué problema habrá tenido. Esa criatura no tomaba agua, la señora del lado le daba algo a la criatura esa. Ayer la policía le decía, más que un animal cómo lo tenían ahí a esa criatura”, explicó.

Y concluyó: “Tengo un kiosco y vienen a comprar. Tienen parientes, acá al fondo de mi casa vive la abuela. El chiquito estaba abandonado, hace más de una semana no venía nadie”.