Myrian Prunotto apuntó nuevamente contra el radicalismo: “En la UCR hay ninguneos permanentes”

A seis semanas de las elecciones provinciales del 25 de junio en Córdoba, Myrian Prunotto apuntó nuevamente contra su partido, el radicalismo, y aseguró: “En la Unión Cívica Radical (UCR) hay ninguneos permanentes”.

“En la UCR hay ninguneos permanentes para con todas las mujeres del partido. Ahí no tenemos nombre propio, son mujeres de tal....Tienen que tener el padrinazgo de un hombre para poder ser. Esto pasa hace mucho”, arremetió la mujer en una entrevista con el programa FORUM.

En un marco donde el oficialismo busca aliarse con radicales dispuestos a dejar Juntos por El Cambio, expresó: “Muchos intendentes radicales me llaman y me dicen que yo tenía razón porque no los valoran dentro de la UCR”.

Luego, la candidata a vicegobernadora con Martín Llaryora aseveró que hubo “un ninguneo con diferentes sectores internos en el armado de la lista de Juntos por Córdoba”.

Su rol como vicegobernadora, en caso de ganar este 25 de junio

Por último, ante los cuestionamientos de su alianza con Hacemos Unidos por Córdoba, aseguró: “Esta coalición no fue creada sólo para ganar las elecciones el 25 de junio, es una coalición de gobierno”.

Además, cerró analizando que en caso de ganar los próximos comicios, la provincia tendría un gobernador justicialista y una vicegobernadora radical dentro de un mismo espacio.