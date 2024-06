Mondino repudió el intento de golpe de Estado en Bolivia: “La democracia no se negocia”

Un intento de golpe de Estado se vivió en Bolivia, tras la intrusión de tropas militares al área de la ciudad de La Paz donde se sitúan los edificios del Gobierno. El levantamiento estuvo comandado por el excomandante Juan José Zúñiga, y provocó el repudio de diferentes representantes de la región.

En Argentina, la canciller Diana Mondino se manifestó en contra de la irrupción armada y pidió cuidar la democracia. A nivel provincial, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, también repudió la escena.

La canciller argentina se manifestó contra el intento de golpe en Bolivia. (AP)

Mondino repudió el intento de golpe de Estado en Bolivia

En un acotado mensaje de X (exTwitter), Diana Mondino manifestó su postura y sentenció: “Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”.

Por el momento, la cordobesa es la única funcionaria nacional que se expidió al respecto. Aún, el presidente Javier Milei no emitió postura sobre el intento de golpe.

LLARYORA SOBRE EL INTENTO DE GOLPE EN BOLIVA

A nivel provincial, Martín Llaryora utilizó X para manifestar su preocupación por la situación en el país latinoamericano.

El Gobernador de Córdoba repudió el intento de golpe de Estado en Bolivia. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolas Bravo

Al respecto, dijo: “Expreso mi preocupación y repudio el accionar de un sector de las FFAA por la situación en Bolivia. Mas allá de estar o no de acuerdo con un gobierno, la democracia es el camino y siempre la defenderemos. Las urnas son la expresión del pueblo y esa expresión debe ser respetada”.