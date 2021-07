El juicio en contra de Facundo Jiménez (23 años), acusado de asesinar a Aydeé Palavecino (18) a puñaladas, comenzó este miércoles en Córdoba. En la primera audiencia, el joven brindó algunas escalofriantes declaraciones sobre lo ocurrido en Anisacate, en 2019.

Es que, ante la consulta del fiscal Mariano Antuña sobre si estaría dispuesto a realizar un tratamiento por violencia, Jiménez aseguró: “Yo no creo que me haga falta un tratamiento psicológico porque no soy un chico malo”. “No sé qué me pasó ese día, en ese momento”, señaló el acusado, según relató El Resumen de la Región.

Víctima. Aydeé tenía 18 años y una hijita de dos meses. (La Voz/Archivo)

Cabe destacar que el día que asesinó a la madre de su pequeña hija, el presunto criminal atacó también a los padres de la víctima. Vale recordar que la niña tenía solo tres meses cuando mataron a su madre.

En el primer día del juicio, el fiscal de la causa le consultó también a Jiménez si algún familiar suyo tuvo problemas con la ley. “No, ninguno. Solo yo salí rebelde. Solo estuve una semana detenido por lo que pasó con Cande y volví a mi casa”, contestó haciendo referencia al ataque contra su ex novia.

Otras declaraciones

En el inicio del proceso también indagaron a Candela, la ex novia de Jiménez, quien narró: “Tuve una relación amorosa con él, pero a lo último se puso bastante complicada”. “Yo lo dejé y al mes el me seguía hablando, me seguía molestando. Me llamó una noche para que hablemos pero le dije que no y entró al patio de mi casa y me prendió fuego la moto”, detalló.

Vale destacar que hace un tiempo, el femicida había aseverado que “no quería matar a Aydeé ni hacerle daño a mi hija”. “La discusión era con mi suegra y se metió mi suegro. Me puse ciego pero estaba consiente; a Aydeé y mi hija no le quería hacer ningún daño”, sentenció.

