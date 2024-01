Matías Suárez se despidió de River: “Orgulloso de haber vestido esta camiseta”

Luego de idas y vueltas y un sin fin de rumores en el inicio del mercado de pases, Matías Suárez se despidió en las últimas horas de River tras un ciclo de cinco años bajo las órdenes de Marcelo Gallardo y Martín Demichelis.

Si bien Suárez declaró tras la obtención del Trofeo de Campeones que no se quería marchar del club sin jugar, ambas partes acordaron en buenos términos el fin del ciclo. Por su parte, el jugador confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“Me despido de esta institución enormeeeee en todo sentido, todo este tiempo me bastó para respetarlo y quererlo me hicieron sentir como en mi casa”, dijo en primera instancia el cordobés a través de su cuenta de Instagram.

Matías Suárez en los festejos del título de River. (Captura).

“Solo tengo palabras de agradecimiento para con el club, dirigentes, entrenadores, compañeros y toda la gente que siempre me apoyó desde el primer día que llegué”, indicó. Finalmente, sentenció: le “Los llevaré siempre en mi corazón. Orgulloso de haber defendido esta camiseta”.

Matías Suárez. Foto: Matías Suárez

El futuro de Suárez es una incógnita y lo único seguro es que diferentes clubes locales lo buscan. San Lorenzo y Estudiantes de La Plata ya mostraron interés en contar con sus servicios, pero Belgrano podría tener la prioridad.

LA LESIÓN DE MATÍAS SUÁREZ

Una sinovitis en la rodilla derecha marginó a Suárez del terreno de juego y fue operado por ello en 2021. En aquel momento se le limpió el líquido que tenía en la zona para mejorar el movimiento. Sin embargo, la lesión es crónica, puede mejorar aunque no recuperarse en su totalidad.

Suárez sumó 13 partidos en el ámbito local distribuidos en 216 minutos en su último año con River. Mientras que, por Copa Libertadores, 116 minutos en dos encuentros, con dos goles incluidos.