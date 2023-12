El Olave de Belgrano: la oferta de Zielinski, quién es el mejor arquero y qué dijo de Matías Suárez

En la función en la que esté, Juan Carlos Olave siempre tendrá presente a Belgrano, por ser un referente. Ahora como entrenador de Las Palmas en el Torneo Regional, en instancias decisivas, destacó el año del Celeste, a varias de sus figuras y opinó de los rumores de un regreso de Matías Suárez.

“Belgrano fue protagonista en la Copa de la Liga, era un torneo para pelear. Nos quedó la sensación de que contra River se podía aspirar a más, por la regularidad que traía el equipo, y porque River en ese momento no estaba en su mejor nivel”, señaló el ex arquero Pirata en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

Juan Carlos Olave y su... ¿último partido con Belgrano? (Foto: Ramiro Pereyra).

Destacó a Santiago Longo y a Ulises Sánchez como productos surgidos de las Inferiores, y se detuvo en el rendimiento de Nahuel Losada: ”Belgrano siempre necesita tener un arquero que lo sostenga cuándo hace falta, históricamente fue así. Losada empezó a rendir cuando se sintió el dueño del arco de Belgrano”.

Nahuel Losada, llegó a los 100 partidos en el Celeste (Prensa Belgrano)

Y respecto a los arqueros, un puesto que conoce sobradamente, remarcó: “Losada, Guido Herrera y Lucas Acostas son para mí los tres mejores arqueros del fútbol argentino. Dos de ellos formados en Belgrano, y Losada en plenitud por estas temporadas en el club. A Lucas lo aprecio mucho, más allá de lo que pasó cuando se fue, y el Ruso Zielinski lo está recuperando en Lanús”.

EL LLAMADO DEL RUSO ZIELINSKI A OLAVE

“Zielinski me ofreció trabajar en su cuerpo técnico cuando asumió en Lanús. Yo tenía programado un viaje familiar, ir a un lugar que le gusta mucho a mi hija, y no pude aceptar. Lo entendió y me dijo que volveríamos a hablar del tema”, reveló el Juanca Olave.

Históricos. Zielinski es el DT que más dirigió a Belgrano y Olave, el jugador con más partidos. (Foto: Raimundo Viñuelas)

Ni hablar que el Ruso es su mentor. “Me gustaría asemejarme más, sobre todo en el carácter y la manera en que dirige los partidos. Yo tengo otra personalidad, pero en el ascenso valió mucho la forma de ser del Ruso, y también que éramos un equipo de hombres, dispuestos a enfrentar a cualquiera”, afirmó.

LA OPINIÓN DE OLAVE SOBRE MATÍAS SUÁREZ Y UN REGRESO

“Matías Suárez me deslumbraba con la pelota, en las dos etapas en la que lo tuve como compañero. En al primera era muy chico, y cuando volvió de Bélgica, ya formado, mostró su jerarquía. De los mejores jugadores que me tocó ver”, aseguró Olave.

La discusión está planteada en que puede salir de River y regresar a Belgrano, a pedido del entrenador Guillermo Farré, con resistencia de gran parte de los hinchas por haberse ido el año en que el equipo descendió.

El cordobés Matías Suárez todavía no definió su futuro en River. (Prensa River).

“Si eso fue un error y le tocó cometerlo, es como cuando le pasa a cualquier hijo: el padre lo perdona. Es de la cantera de Belgrano, más allá de que se inició en Unión San Vicente. Es de la casa, y tremendamente valioso”, enfatizó.

A CUARTOS DE FINAL COMO TÉCNICO DE LAS PALMAS

Juan Carlos Olave selló la clasificación de Las Palmas a cuartos de final del Torneo Regional Amateur, al vencer a Alumni 2-0 como local, tras la victoria por 1 a 0 en Villa María. A comienzos de enero enfrentará al General Paz Juniors de Sebastián Montivero, que dejó en el camino a Sarmiento de Leones. La otra llave cordobesa la protagonizarán 9 de Julio de Río Tercero y Lambert de Monte Maíz.

La formación de Las Palmas en el partido ante Alumni de Villa María. (Gentileza @YoSoyFútbol).

“El año pasado me surgió la posibilidad de ir a dirigir a una categoría superior al Regional. Era una linda chance pero dije que no por que no podía dejar al equipo a mitad de camino”, señaló el ex arquero, hoy DT del Azul y también dirigente, con mucho sentido de pertenencia por el club del Viejo Camino a La Calera.