Matías Moreno: el debut en Belgrano, lo que le dijeron los referentes y la zaga que se viene en el Pirata

Mientras Matías Moreno (19 años) enfrenta los micrófonos en Villa Esquiú por sus primeras entrevistas tras su promisorio debut en Belgrano ante Colón, pasa cerca suyo Diego Novaretti, el experimentado defensor con el que terminó compartiendo zaga y que con sus 37 años dobla su edad y podría ser casi un padre.

Su papá, Lucas, también jugaba. “En otra posición, más como enganche, aunque no tan talentoso con Bruno (Zapelli), je. Es fanático de Belgrano, ama al club, y está contento porque cortamos la racha. El equipo está levantando, para volver a ser de la muy buena campaña que viene haciendo”.

Matías Moreno debutó en la Primera de Belgrano en el empate con Colón y dejó la cancha con molestias físicas. (Prensa Belgrano) Foto: Prensa Belgrano

Pasó lo que fue la presentación del marcador central en Santa Fe en la línea de cinco que implementó en defensa Guillermo Farré. Y a Moreno se le abre la expectativa de seguir como titular este domingo frente a San Lorenzo, por el desgarro de Nicolás Meriano.

“Es un sueño jugar en Alberdi, con toda la gente y para el club del que soy hincha. Llegué a los 13 años a Belgrano, esperé esta oportunidad y sentía que me podía ir bien. La línea de cinco es más cómoda para los defensores, la marca se te hace más sencilla”, resumió sobre su debut.

Matías Moreno aprobó en su debut en Belgrano y seguiría como titular. Foto: Vía Córdob

Enfrente estará San Lorenzo, enfocado también en la Copa Sudamericana y un posible pase a octavos de final, por lo que traería un equipo alternativo, más allá de su posición entre los primeros de la Liga Profesional.

“Aunque no vengan los titulares, San Lorenzo es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien. Es sólido en defensa, y creo que va a salir un partido entretenido”, anticipó Moreno.

EL APOYO DE LOS REFERENTES DE BELGRANO Y JUGAR CON LOS PIBES

Guillermo Farré tiene en cuenta a Moreno desde la visita a Platense, en la que integró el banco. Y le llegó el turno para ser titular. “Todos me dieron mucha confianza, me dijeron que hiciera lo que tenía sabía hacer, que no estuviera ansioso. Y después me felicitaron por el partido que jugué”, destacó el marcador central.

Uno de los que más apoyo le brindó fue Diego Novaretti. “Es un referente para mí, trato de seguir sus pasos. Sus consejos me dieron mucha confianza, me dijo que era un partido normal, con un poco más de gente. Lo que me dijo lo tomo para todo lo que viene”, aseguró.

“Se me infló el pecho por las palabras de Diego, de Pablo (Vegetti), de los referentes. Nahuel Losada también me acomodó todo el tiempo desde el arco, y con Ale (Rébola) y su experiencia, y Nico (Meriano), que ya jugó varios partidos, pude acoplarme bien”, agregó Moreno.

En este Belgrano asoman los pibes de la Reserva, que marcha segunda en el Torneo Proyección 2023. “Estamos haciendo un campañón, los chicos siguen jugando muy bien. Y estar con ellos en Primera, como pasa con el Chinito (Matías) Castro me ayuda un montón porque nos conocemos mucho”.

Matías Moreno, quien marcó los dos goles en la Reserva ante Gimnasia, estará desde el inicio ante Newell's (Prensa Belgrano)

Su compañero de zaga, Mariano Troilo, también sobresale en Reserva. De hecho, convirtió un gol sobre la hora ante Colón, para asegurar el segundo puesto. Para muchos, la pareja de marcadores centrales dentro de un corto plazo en Belgrano. “Formamos una buena dupla, empezamos desde muy chicos, en la escuela de fútbol “Esfut” de Poeta Lugones”, explicó Moreno. Ambos, de más de 1,90 de estatura.

CÓMO SE PROYECTÓ MATÍAS MORENO DESDE LAS INFERIORES DE BELGRANO

“Estoy muy contento por lo que le está pasando a Matías, se lo merece, creció mucho en estos seis meses. Lo vi desde que arrancó en Belgrano, siempre con mucho sacrificio”, lo elogió Norberto Fernández, técnico de la Reserva de Belgrano.

“Tiene muchas condiciones técnicas y tácticas, creció en lo físico, maduró. Le da una salida limpia al equipo con un muy buen primer pase, algo que no es fácil conseguir en los marcadores centrales”, añadió el Beto.

Y detalló otras de las características del defensor