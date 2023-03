Matías García: “Quiero ser un jugador importante para Belgrano”

El empate con Lanús sin abrir el marcador, de local, ya pasó para Belgrano. Ahora la mente y el cuerpo del equipo está puesto en lo que será el partido del sábado, a las 21.30, cuando visite a Godoy Cruz por la fecha 8 de la Liga Profesional.

En el predio Armando Pérez de Villa Esquiú, luego del entrenamiento del martes, el que habló del partido que viene con Vía Córdoba fue Matías García, quien de a poco, está ganando consideración entre los hinchas del Pirata.

Los jugadores del Pirata tras el empate 0 a 0 ante Lanús. (José Gabriel Hernández / La Voz).

“Que hayamos enfrentado a Godoy Cruz en pretemporada no es parámetro. Son para sacar una idea de juego y en el torneo son distintos los partidos. Sabemos que es un equipo difícil, intenso y nosotros tenemos nuestra herramienta para tratar de desbloquear esas esa forma de jugar”, analizó el Caco.

En cuanto al rendimiento del equipo, el ex volante de Gimnasia opinó: “Puertas para adentro, sabemos qué tenemos y somos conscientes de las cosas que tenemos que mejorar. Todos los partidos son diferentes, todos los rivales son distintos, así que nosotros trataremos de cada fin de semana salir al cien por ciento”.

El Caco García y su momento en Belgrano

El volante, que llegó como refuerzo a este equipo recién ascendido dirigido por Guillermo Farré, empezó como titular ante Racing, se lesionó y ahora hace dos partidos que volvió a ser titular. Y hace su autocrítica: “Me estoy adaptando a lo que es el nuevo estilo de juego que tiene el equipo, pero obviamente quiero seguir mejorando. Quiero aportar asistencia, quiero aportar gol. Voy en busca de eso”.

Belgrano en su partido ante Lanús en el Kempes. (José Gabriel Hernández / La Voz).

Sus sensaciones desde que llegó a Alberdi fueron muchas. Y las resume el mismo García: “Es un club muy lindo donde hay un grupo hermoso, gente que que le encanta estar en el club, que labura para el club y en cada partido me ha tocado jugar en con cancha llena que no venía acostumbrado. Es hermoso, me estoy sintiendo cada vez mejor y eso es lo importante para mí”.

El objetivo de García en Belgrano

Desde que llegó se esperaban muchas cosas del Caco García. Muchos hinchas del Celeste, amantes del buen fútbol, quieren que explote y se asocie con otros jugadores de buen pie como, por ejemplo, Bruno Zapelli. El ex Gimnasia dijo: “Quiero aportarle al equipo, quiero sentirme un jugador importante”.

Y agregó: “En mi caso, tratar de aportarle gol, asistencias, ser un poco más ofensivo también y es algo que lo tengo muy consciente y cada semana. Trabajo para que pueda tener esa chance de de estar ahí dentro del área, de crear una situación de gol, pero tranquilos porque creo que si el el goleador nuestro es el 9, creo que porque estamos haciendo bien las cosas”.