En forma masiva, vecinos de barrio José Hernández se concentraron en la noche de este lunes para reclamar justicia por el crimen del guardia de seguridad Walter Darío Leyva. La manifestación, una marcha con velas, fue en la calle Azul al 2.900, del barrio escenario del cruento asesinato el pasado sábado.

Familiares directos, amigos y vecinos reclamaron justicia por la muerte de este hombre, quien recibió un disparo en la cabeza luego de pasar en el momento en que estaban asaltando a un repartidor de un comercio de la zona.

Leiva falleció casi en el acto y los cuatro delincuentes que realizaban el asalto, entre ellos el que le efectuó el disparo, huyeron del lugar. La Policía de Córdoba informó este lunes que hay un detenido, aparentemente vinculado con el hecho, pero aún permanecen prófugos el resto de los integrantes de la banda.

En la movilización, los hermanos de la víctima no pudieron ocultar su dolor por lo sucedido. “Mi madre no vino porque no puede caminar, pero queremos justicia por la muerte de mi hermano, nos arruinaron la vida, le arruinaron la vida a mis padres”, señaló uno de ellos a Telenoche.

Y confirmó que Leyva era papá de tres hijos. Uno de ellos, de tres años, fue llevado a la marcha por la expareja de la víctima.