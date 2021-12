En las primeras horas de la mañana, la ciudad vivió su tradicional maratón “Recorré Córdoba”. La competencia estuvo dividida en cuatro categorías: 42K, 21K, 10K y 5K, y contó con la participación de cerca de 15 mil deportistas. El primer recorrido ya tiene ganador: el atleta olímpico Pedro Gómez.

El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, se hizo presente en el lugar y aseguró que el evento representaba “un grito a la esperanza en medio de la pandemia”. “Poder hacer un evento de estas características es un orgullo y posiciona a Córdoba como una de las maratones más importantes de Latinoamérica, no sólo de Argentina”, dijo el mandatario a La Voz.

“Recorré Córdoba”, la mega maratón de la ciudad. (Ramiro Pereyra / La Voz)

“Esto llevó meses de planificación. Además hubo innovación con el tema de las medallas de economía circular y también con el circuito para las personas con discapacidades”, agregó el intendente.

Pedro Gómez y Dayhana Juarez, los ganadores de los 42 k

El atleta olímpico Pedro Gómez ganó el primer puesto en categoría 42k. El tucumano radicado en Córdoba tardó dos horas y 23 minutos en completar el recorrido. Según contó a la prensa, se trata de su mejor marca personal en la Provincia.

Pedo Gómez, ganador de los 42k en la maratón "Recorré Córdoba". (Ramiro Pereyra / La Voz)

Tras el triunfo, opinó: “La costanera esta muy linda, se la ve prácticamente nueva. Hay mucho compromiso con la gente de deportes, los puestos de hidratación estaban muy bien colocados. Pensé que después de los 21 k nos faltaría agua pero no pasó en ningún momento, eso es señal de que se hicieron las cosas bien”.

En tanto, en la categoría femenina, fue Dayhana Juarez la primera en finalizar los 42 k. La maratonista tardó dos horas, 49 minutos y 23 segundos en completar el circuito.

Dahyana Juárez aceleró al comienzo y luego reguló hasta quedarse con la victoria (Foto: Ramiro Pereyra).

“La verdad es que no me lo esperaba, fue mi debut en esta categoría. Me voy con buenas sensaciones, me apuré al principio. Todo estuvo muy bien organizado, así que feliz”, contó la cordobesa.