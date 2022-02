Tras los lamentables casos de niños electrocutados en Córdoba, desde la filial local del gremio Luz y Fuerza negaron tener alguna responsabilidad. Gabriel Suárez, secretario general del sindicato, aseguró que comenzarán a intervenir para resolver esta problemática.

“Nosotros nos vamos a empezar a meter. En particular no somos responsables de nada, pero nos preocupa que esto siga sin resolverse”, indicó el gremialista en diálogo con Radio Universidad. “Deslindamos responsabilidades porque hace 15 años que no realizamos esta tarea”, remarcó Suárez.

Cabe recordar que el pasado 25 de enero, un adolescente de 14 años falleció en barrio Alto Alberdi tras entrar en contacto con un poste de alumbrado público que estaba electrocutado. Asimismo, su hermano, quien lo quiso ayudar cuando la electricidad corría por su cuerpo, también sufrió una importante descarga pero logró sobrevivir.

Menos de una semana después, el 31 de enero, un nene de tan solo cinco años también sufrió una descarga eléctrica por la que debió ser internado, pero afortunadamente fue dado de alta en el mismo día. Al igual que en el caso anterior, el pequeño se electrocutó por tocar un poste de una plaza en barrio El Chingolo III.