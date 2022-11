Luis Fabián Artime y qué dijo sobre los rivales de Belgrano en el regreso a Primera

“Nuestra idea es consolidarnos en Primera División, tenemos que hacer una base para estar para siempre aquí. Esa es nuestra aspiración, pero no hay que engañarse, para logarlo hay que estar entre los 12 equipos de arriba y si lo estás, seguro peleamos el ingreso a alguna Copa, pero tenemos que ir paso a paso, de manera humilde”.

La frase pertenece a Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, tras el sorteo de los fíxture para Liga Profesional, con el regreso del Pirata, Copa de la Liga Profesional y Copa Argentina. El debut será en el fin de semana del 27 de enero próximo, ante Racing Club en Avellaneda. Y como local, por la segunda fecha frente a River.

Sobre la Copa Argentina y el rival que le tocó, Independiente Rivadavia de Mendoza, señaló: “No hay partidos accesibles, el año pasado nos tocó Platense, Estudiantes LP y Godoy Cruz. Pero lo que tiene este campeonato es que te enfrentas con equipos que vienen con muchas ganas, de otras categorías y buscando mostrar que están para competir con el grande”.

El Luifa Artime, en los sorteos de Liga Profesional y Copa Argentina para Belgrano. Foto: Twitter @Belgran

“La Copa Argentina es muy atractiva y el hincha de Belgrano se involucra mucho. Viajaron 30 mil, 17 mil y 25 mil en cada uno de los partidos que jugamos y piden seguir avanzando. Nosotros vamos a tratar de llegar lo más lejos que se pueda”, completó.

LOS REFUERZOS EN LA MIRA

“Vamos a sostener la base del equipo e incorporar algunos jugadores que nos den un salto de calidad en el plantel. Cada seis meses le hablamos a los ex jugadores del club para ver cómo están, qué posibilidad hay para repatriarlos, porque los ídolos se merecen retirarse en el club que quieren. No los vamos a traer desgastados”.

Y sobre las versiones en torno a un regreso de Matías Suárez, a quien los hinchas no le perdonan su salida para irse a River, expresó: “Mi conducción le abre las puertas a todos, no hay ‘personas no gratas’, no hay ‘vendidos’, porque el jugador es profesional y por dinero se puede ir, se me puede ir a mí también. Entonces, si evaluamos que en lo deportivo nos puede aportar algo, por qué no traerlo”.

LA SITUACIÓN DE VEGETTI

“Con Pablo (Vegetti) estamos conversando, nuestra intención es que se quede. Tuvo un año espectacular, goleador y campeón. Entiendo que está cómodo y contento en Córdoba con su familia. Le estamos acercando una muy buena oferta para mantenerlo”, comentó sobre el delantero, cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre.

A favor de Belgrano, se cae uno de los principales competidores porque Carlos Tevez dio un paso al costado como entrenador de Rosario Central. El Apache había pedido a Vegetti como refuerzo y hubo contactos.