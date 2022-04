Puntero en la Primera Nacional, y líder con puntaje ideal en el fútbol femenino por la Primera B de AFA. Las Piratas prolongaron el festejo de Belgrano este fin de semana, con la goleada por 4-0 sobre Defensa y Justicia en Villa Esquiú.

Los goles para las Celestes fueron obra de Mayra Acevedo, Agustina Amitrano y de la Pomu Mariana Sánchez, quien se anotó con un doblete. “Es la primera en AFA que me toca hacer dos goles. Construimos muchas jugadas pero nos costaba concretar, no estábamos finas en los últimos pasos. No todos los partidos vamos a golear, recién en el final pudimos liquidarlo”, remarcó la defensora de Belgrano.

De esta manera Belgrano es líder a paso firme y sueña con otro ascenso de categoría, aunque el certamen recién comienza y falta la etapa más compleja. En la próxima fecha, tendrá jornada libre.

El equipo dirigido por Maximiliano Luján formó con Gabriela Ricca; Milagros Cisneros, Maira Aguirre, Daniele y Sánchez; Sabrina Maldonado, Victoria Arrieto, Romina Gómez y Ariana Reche; Pilar Casas y Mayra Acevedo.