A una semana de la muerte de Leandro Vargas, el joven albañil de 26 años que falleció asesinado por un delincuente en Villa del Prado, la vida de su familia sigue siendo un calvario. Su esposa, y mamá de los dos hijos del muchacho, salió a hablar de la situación que le toca vivir por estos días.

//Mirá también: Villa del Prado: se había quejado de la inseguridad, lo mataron y vecinos quemaron la casa del homicida

“El lunes, anteriormente a que lo asesinaran, yo fui a hacer la denuncia. Fui a la comisaría pidiendo un móvil, me dijeron que tenía que esperar porque en ese momento no había nadie”, declaró Andrea a Radio Pulxo.

La mujer es mamá de un niño de cinco años y una beba de dos meses que no saben que perdieron a su papá por una puñalada que le dieron en el cuello. “Mi hijo de cinco años aún no sabe nada, no sabe lo que le pasó al padre, yo todavía no encuentro las palabras”, relató la mujer.

Andrea se sintió sola antes de que ocurriera el fatal desenlace con Leandro y luego de lo ocurrido también. “No hay nadie, nadie se acercó a mi casa. A la custodia me la pusieron antenoche recién, porque quisieron volver a entrar a mi casa el sábado. Hicimos una marcha y cuando nos fuimos, mi suegro vio a dos ladrones cuando salió al patio”.

Mientras tanto, la mujer asegura que sigue siendo amenazada por quienes mataron a Leandro. “El mismo día que le pegaron a mi marido, me los crucé y me mostró la cuchilla”, detalló.

Por último explicó por qué no se fue de esa localidad: “Lo pensé pero no puedo dejar mi casa, es la casa que construimos nosotros”.