Desde hace 15 años Romina Gómez defiende los colores de Belgrano, y este sábado consiguió un hito con el club, en la victoria sobre Newell’s que permitió el ascenso a la Primera B de AFA del fútbol femenino para las Piratas.

“Es el partido más importante de mi carrera”, aseguró la goleadora del equipo, autora de 21 tantos, en declaraciones a Mundo D después del reñido triunfo 3-2 sobre Newell’s en el estadio del Atlético Rafaela. “Hasta Primera no paramos”, le puso la firme.

“Fue un partido intenso, complicado y se nos dio. Me tocó pelear mucho, por ahí no pude jugar tanto. Hice lo que el equipo necesitaba. Por suerte tenemos grandes jugadoras”, se emocionó la Pepa, capitana de un conjunto que obtuvo el ascenso de manera invicta.

La Pomu

Mariana Sánchez es otra de las jugadoras símbolo del plantel Celeste. Y autora del tanto para el 3-2 en un partido que se había complicado. “Una locura el gol, no me acuerdo nada la jugada, solo las ganas que tenía de ir a hacer un gol, más corazón no pude haberle puesto al partido”, resaltó la defensora.

“Es un partido que va a quedar en mi memoria toda la vida. Venimos luchando hace tanto por esto, le tenemos tanto amor a este club. Estas son las cosas que no se pagan con nada, que se viven ahora y nada más. Intentamos siempre dejar a Belgrano en lo más alto”, enfatizó la Pomu.