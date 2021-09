Si bien es conocido que Córdoba es la cuna nacional del humor y las ocurrencias, esta semana volvió a sorprender la aparición de dos particulares imitadores de la Mona Jiménez y del Chapulín Colorado, que se ganan la vida en las calles de la ciudad.

Se trata de Ariel Centurión y Javier López Melano, quienes limpian vidrios en la esquina de Juan B. Justo y Magariños Cervantes, en barrio Alta Córdoba, disfrazados de esos icónicos personajes.

Los imitadores limpian vidrios en Córdoba para poder sobrevivir. Andrés Ferreyra | Eldoce.tv

En diálogo con El Show del Lagarto, Centurión, que tiene una gran similitud física con La Mona aseguró: “Me encanta, lo hago de corazón, me sale del alma y me divierto”. “Además me potencio con mi amigo”, indicó haciendo referencia al “Chapulín cordobés”.

Por su parte, López Melano, que emula al personaje de Roberto Gómez Bolaños, contó: “Empecé a salir a eventos y dije, lo tengo que aprovechar”. “Me quedé sin trabajo, hacía presencia en los bailes y generaba plata”, relató.

Ambos deben salir todos los días a limpiar vidrios para ganarse la vida. Cabe recordar que hace algunos años, Vía Córdoba mostró a un albañil que también se hizo viral por su parecido a La Mona.