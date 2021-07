La pandemia de coronavirus mantienen a Carlitos “La Mona” Jiménez alejado de los escenarios. Por eso, el cuartetero elige las redes sociales para mantenerse en contacto con sus seguidores y este martes aprovechó para saludarlos por el Día del Amigo.

“Feliz día de la amistad, amigos y amigas que tanto los quiero. Espero que la pasen bien con las personas que ustedes quieran”, arrancó Jiménez en un video publicado en sus redes sociales.

Pero eso no fue lo único que tenía para decir, ya que ilusionó a sus fanáticos con un futuro prometedor. “Hace mucho tiempo no nos vemos, mucho tiempo. Ya van dos Día del Amigo que no nos vemos, pero pronto nos vamos a ver. Ese día los voy a sorprender porque tengo proyectos nuevos para que ustedes la pasen mejor que ayer”, anticipó el “Mandamás”.

Y cerró: “Les mando un beso y una abrazo los amo, los quiero con todo mi corazón. Feliz día del amigo”.