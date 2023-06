La larga racha negativa de Racing, cómo quedó en la tabla y lo que viene

Racing comenzaba la segunda rueda de la Primera Nacional renovado, con Diego Pozo como nuevo entrenador, refuerzos y otra expectativa. Pero perdió 2 a 1 en Nueva Italia ante un práctico Brown de Adrogué, y alargó la seguidilla de partidos sin victorias.

El equipo Albiceleste no gana desde la ya lejana octava fecha con el 2-0 en el Miguel Sancho sobre Chaco For Ever, precisamente el último en la tabla de posiciones y en descenso directo. La mala racha dejó sin puesto a Carlos Bossio y oscurece el panorama para Racing, cuyo principal objetivo es mantener la categoría.

Derrota de Racing de Córdoba vs Brown de Adrogué en cancha de Nueva Italia

A favor, en esta primera fecha de las revanchas en la Zona B, perdieron también los dos que están abajo de Racing. Derrota de Chaco por 1 a 0 en Resistencia contra el escolta Deportivo Maipú, y de Villa Dálmine en su visita a Mitre de Santiago por 3 a 1.

En los últimos lugares de las posiciones Racing aparece con 18, Tristán Suárez suma 16, Villa Dálmine 14 y Chaco For Ever 13. Con estos puntajes, los chaqueños pierden la categoría y el equipo de Campana debería diputar una reválida con el penúltimo de la Zona A, que hoy es All Boys.

CÓMO SERÁ LA PRÓXIMA FECHA

Racing visitará a Estudiantes de Caseros el domingo 25 de junio a las 15, por la segunda fecha de las revanchas. Estudiantes, que este lunes cayó ante Atlanta 3-2, fue el equipo que le cortó a la Academia su racha de invicto como local.

Racing juega en el Miguel Sancho y busca volver a la victoria en la Primera Nacional. (Prensa Racing) Foto: Prensa Racing

A su vez, Chaco visitará el sábado al puntero Independiente Rivadavia (37 puntos, viene de vencer a Aldosivi 2-1) y el mismo día Dálmine será local ante otro de los escoltas, Chacarita, que empató 0 a 0′ con Deportivo Madryn.

LA MALA RACHA DE RACING

En su actual campaña, cada vez que Racing comenzó abajo en el marcador en un partido, lo terminó perdiendo en siete de nueve encuentros. Sólo pudo empatarlos ante Mitre en Santiago y con Atlanta como local (estadísticas Ariel Sarboraria).

Desde aquella victoria sobre Chaco For Ever en el Miguel Sancho, la Academia no volvió a ganar

Mitre (V) 1 a 1

Chacarita (L) 1 a 1

Tristán Suárez (V) 3-2

Atlanta (L) 1-1

Aldosivi (V) 3-1

Riestra (V) 2-2

Ferro (L) 1 a 1

Gimnasia de Jujuy (V) 1-0

Quilmes (L) 1-0

Brown de Adrogué (L) 2-1