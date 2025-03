“La Justicia nunca me ayudó”: habló la mujer quemada con ácido por su expareja en Córdoba

La madrugada del lunes 24 de febrero fue un calvario para Pamela Cano, la mujer quemada con ácido por su expareja en Córdoba. A poco más de un mes del hecho, sigue internada y habló sobre los años de violencia que sufrió y en los cuales la Justicia no la ayudó, según dijo.

Habló la mujer quemada con ácido por su expareja en Córdoba

Leonardo Miguel Galván, su expareja, le roció ácido en casi todo el cuerpo y le generó graves quemaduras. Él la fue a visitar a Villa El Libertador y rememoró el brutal caso que la dejó en el Instituto del Quemado.

“Apareció por lo de mi mamá, diciendo que quería hablar bien conmigo. Cuando lo vi tenía la botella de ácido y me tiró en el cuerpo”, contó la mujer, en diálogo con Resumen de la Región, quien le había pedido el divorcio en aquel entonces.

Violencia. Le arrojaron ácido a una mujer en Córdoba: sufrió múltiples quemaduras e investigan a su expareja

“Cuando yo me decidí separar, enloqueció, no me quiso dejar salir de la casa, me pegó muchísimo. Después me quemó toda mi casa”, expresó. “Yo evitaba que me tire en la cabeza, que era lo que él buscaba. Yo huí, me saqué la ropa, grité, y los vecinos me llevaron al Hospital Príncipe de Asturias y después al del Quemado”.

“La Justicia nunca me ayudó”: el reclamo de la mujer en Córdoba

Pero este fue solo uno de los tantos calvarios que padeció en el último tiempo. Ella había solicitado respaldo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), según contó. Tuvo un botón antipánico tras ser apuñalada y hospitalizada por 15 días.

“Muchas veces denuncié, pero la justicia nunca me ayudó. Una vez estuve internada en coma 15 días por una puñalada y volví de vuelta a casa. Siempre volví a casa porque siempre me sacaban los chicos”, expresó conmovida.

Ahora, permanece internada en el Instituto del Quemado con quemaduras de tercer grado que afectan el 8 por ciento de su cuerpo, inclusive el rostro. “Sufro muchísimo, entro día por medio a cirugía, me mantienen con morfina”, contextualizó.

Por último, lanzó un pedido. “Todavía no lo encuentran. Mis hijos y familia están con custodia, presos en su propia casa. Yo acá tengo para rato. Esto me tiene agotada, cansada. Tengo miedo y preocupación”, cerró.