La jugada clave del Talleres-Belgrano, y el particular festejo del arquero Thiago Cardozo

La última del clásico, a Federico Girotti le quedó en el área como para un penal a la carrera, y con el arquero ya vencido, despejó milagrosamente con la rodilla Lisandro López. Y Thiago Cardozo se tiró encima al zaguero para el festejo. Cambiaba la historia del Talleres-Belgrano, que fue 0 a 0. Una vez más empate.

“Esa última jugada fue terrible, una situación que debemos corregir. Porque fuimos con la ilusión de querer ganar el partido”, aseguró el arquero de Belgrano, refuerzo en este semestre.

“El equipo generó tres, cuatro situaciones claras y Lucas (Zelarayán) jugó un partidazo", destacó el ex Unión de Santa Fe tras el clásico en el Kempes, en el que cumplió una buena labor, con arco en cero.

Al uruguayo lo impactó el clásico cordobés en cuanto al contexto, y por el banderazo de apoyo multitudinario de los hinchas Celestes en el hotel de concentración. “El sentido de pertenencia en Belgrano lo siento desde que llegué”, afirmó.

Talleres y Belgrano empataron sin goles en el Kémpes Ramiro Pereyra/ La Voz

“No estamos entre los ocho, que es el objetivo que tenemos, pero estamos cerca”, apuntó Cardozo, enfocado ya en lo que será la visita de Estudiantes este sábado a las 21.15. Y con el “Pirata” un punto abajo de Argentinos Juniors, el último de los que entra al octogonal.

LA FIRMEZA DE LOS DEFENSORES DE BELGRANO

Más allá del cambio a último momento por la lesión muscular que marginó a Alexis Maldonado, y que en los últimos minutos Elías López sufró un desgarro que lo dejó en una pierna, la defensa de Belgrano respondió.

Uno de los puntales fue Leonardo Morles en la zaga. “En el segundo tiempo salimos mucho mejor y pudimos hacer mucho más de lo que habíamos hecho en el primero. Nos faltó la puntada final, tuvimos situaciones claras y no las pudimos concretar”, analizó el “Yacaré”.

Y completó: “Fue un partido bastante parejo y lo bueno es mantener el arco en cero. Vine para aportar lo mío en el lugar que me toque jugar”.