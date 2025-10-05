Resumen de TV del Talleres-Belgrano; cómo quedaron en las tablas y lo que viene

Talleres debía ganar para conservar la ventaja con los de abajo en la zona de descenso. Belgrano, para recuperar un lugar entre los ocho que clasifican a octavos de final en el Clausura. Fue 0 a 0, en otro clásico empate en Córdoba, y tuvieron que conformarse.

La mayor presión era para Talleres, a estadio lleno por su público y empujado por las urgencias. Y al final casi se queda con los tres puntos en la jugada de Federico Girotti que salvó Lisandro López, milagro en el área celeste. Y el “Pirata” mostró un Lucas Zelarayán que hizo mucho para llevarse el triunfo, y exigió a Guido Herrera y a toda la defensa Albiazul.

En la próxima fecha es cruce con los equipos platenses: Talleres visitará a Gimnasia en otra final por la permanencia, el sábado a las 16.45. Y Belgrano recibirá a Estudiantes, a las 21.15.

Talleres ante Belgrano, por la fecha 11 del Torneo Clausura. (Ramiro Pereyra / La Voz).

CÓMO QUEDÓ TALLERES EN LA ZONA ROJA

Con el empate Talleres mantuvo la ventaja de cuatro puntos sobre San Martín de San Juan, el último de la tabla anual, que igualó también 0 a 0 con Instituto como local. Y que en la próxima fecha visitará a San Lorenzo, el viernes 10 de octubre a las 14.30.

Y la T está tres puntos por encima de Alosivi, penúltimo en la tabla anual pero que estaría perdiendo la categoría porque San Martín se iría por los promedios. El domingo 12, el Tiburón recibe al Huracán de Frank Kudelka, a las 14.30.

CÓMO QUEDÓ BELGRANO EN LA TABLA

Los últimos dos empates no le permitieron a Belgrano reinsertarse entre los ocho primeros de la Zona A, que tiene a Boca puntero con 17 unidades.

Talleres ante Belgrano, en el clásico de la fecha 11. (Prensa Belgrano).

Pero sigue muy cerca el “Pirata”, con 14 y en el décimo puesto, a uno de Argentinos Juniors que es el último de los que están entrando a octavos de final. En medio aparece Central Córdoba, con 15 unidades también.