Talleres y Belgrano empataron en el Kempes, en un clásico que paralizó Córdoba

Una vez mas, Talleres y Belgrano frente a frente. Cada uno con sus objetivos inmediatos en la tabla, y ambos con la misma misión: quedarse con el clásico, después de cinco empates consecutivos. Pero no pudieron conseguirlo porque igualaron sin goles. En el Kempes, por la fecha once del Torneo Clausura.

Los dos llegaban sin derrotas en las últimas fechas, y con mejoría en su producción. Talleres para escapar de la zona de descenso, y Belgrano apuntando a la clasificación a octavos de final en el torneo, y afila las uñas para semifinales de Copa Argentina.

Lucas Manuel Zelarayán y Guido Herrera. Conferencia de prensa del clásico Talleres-Belgrano. (José Hernández / La Voz)

EL PARTIDO ENTRE TALLERES Y BELGRANO

En los primeros minutos, la pelota la manejó Belgrano con Talleres apostando a recuperar y salir rápido con los extremos Rick y Depietri.

Talleres ante Belgrano, por la fecha 11 del Torneo Clausura. (Ramiro Pereyra / La Voz).

A los 15, y justamente por Depietri, la T tuvo la primer llegada en una buena jugada colectiva en la que el delantero remató desviado, cerca del palo derecho de Cardozo.

Talleres ante Belgrano, por la fecha 11 del Torneo Clausura. (Ramiro Pereyra / La Voz).

La primera llegada del Pirata llegó a los 22 con un tiro de Franco Jara que Guido Herrera sacó magistralmente al córner. Cinco minutos después, desde un tiro libre mal ejecutado por Zelarayán, en la contra, lo tuvo Depietri.

Las mejores fotos del clásico entre Talleres y Belgrano. (Javier Ferreyra y Ramiro Pereyra / La Voz).

El cierre del primer tiempo tuvo un poco más de dominio el local. Con la conducción desde los mediocampistas y la presión de delanteros, los dirigidos por Tevez estuvieron más cerca que los de Zielinski.

En el segundo tiempo salió con todo Belgrano. A los dos minutos, una pelota de Zelarayán para el Uvita Fernández que no llegó terminó con un cabezazo desviado.

¡QUÉ GOL SE PERDIÓ UVITA FERNÁNDEZ! El clásico cordobés sigue 0-0.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/7ThdO6kHmN — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

Luego de esa jugada inicial, no hubo mucho más para rescatar. Salvo alguna jugada individual del Chino Zelarayán que tenía en sus pies algo distinto que podía pasar en el clásico.

En la última jugada, lo tuvo Talleres en una contra encabezada por Girotti que Lisandro López salvó. Y se terminó el partido.

Y finalmente no pudieron sacarse ventajas ni Talleres ni Belgrano en un clásico que, como en los últimos años, terminó en un empate con poco para recordar.

CÓMO LLEGA TALLERES

Tonificado por la victoria en la fecha pasada y tres partidos sin derrotas, Talleres asume un partido crucial para poner distancia con sus competidores por la permanencia en Liga Profesional. Porque ganó Aldosivi en Santa Fe y está dos puntos abajo, y San Martín empató con Instituto y se puso a tres.

Con esa carga a cuesta, el Albiazul intentará hacer valer la localía con más de 50 mil hinchas copando el Kempes, para repetir el festejo del agónico triunfo sobre Sarmiento con el gol de Nahuel Bustos.

Apareció Rick y puso el 1-0 para Talleres ante Belgrano, en Alberdi. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Justamente, el delantero se mete entre los titulares. Porque se le abrió el arco y porque contra Belgrano nunca pasa inadvertido. Falta saber si reemplazará a Ruben Botta (casi con seguridad), o al brasileño Rick, quien hasta aquí convirtió en sólo gol: contra el Pirata en Alberdi.

Además Carlos Tevez debe decidir entre Gabriel Báez o el venezolano Miguel Navarro para cubirir el lateral izquierdo, y Matías Galarza o el colombiano Juan Camilo Portilla como doble cinco.

ASÍ LLEGA BELGRANO

Cuando parecía que Belgrano repetía formación ante Talleres, una lesión modificó los planes de Ricardo Zielinski. El marcador central Alexis Maldonado quedó al margen por una distensión en el recto anterior del muslo izquierdo y obliga a un replanteó posicional.

Belgrano y Talleres jugaron el clásico en Alberdi con todos los condimentos. Foto Javier Ferreyra

Entra Elías López, con lo que Leonardo Morales hará dupla en la zaga con Lisandro López si se arma la línea de cuatro. En caso de ser con cinco, bajarán por los costados Gabriel Compagnucci y Andrés Spörle.

Los citados por Zielinski para el clásico con Talleres (Prensa Belgrano).

Tanto Licha López como Santiago Longo superaron las molestias musculares de la práctica del pasado jueves, mientras que el “Yacaré” Morales entrenó con normalidad después de haber llegado con lo justo a la visita a Barracas Central, que terminó 1 a 1.

PROBABLES FORMACIONES DE TALLERES Y BELGRANO

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez o Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla y Ulises Ortegoza; Rick o Nahuel Bustos, Rubén Botta o Bustos y Valentín Depietri; Federico Girotti.DT: Carlos Tevez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Elías López, Leonardo Morales y Lisandro López; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli y Adrián Sporle; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás “Uvita” Fernández.DT: Ricardo Zielinski.