Belgrano tendrá un cambio obligado para el clásico con Talleres, en la defensa

Cuando parecía que Belgrano repetía el once incial en el clásico con Talleres, una lesión obligará a Ricardo Zielinski a realizar una modificación defensiva para este domingo a las 16.45 en el Kempes, por la fecha once del Torneo Clausura.

Alexis Maldonado quedó afuera de la lista de concentrados por una distensión en el recto anterior del muslo izquierdo, según informaron desde el cuerpo médico del club de Alberdi.

📋 #CitadosBelgrano | Estos son los convocados por Ricardo Zielinski para jugar el clásico, por la fecha 1️⃣1️⃣ del Clausura.#DaleBelgrano 🏴‍☠️ pic.twitter.com/SI37v92zPT — Belgrano (@Belgrano) October 4, 2025

Lo más probable es que el “Ruso” Zielinski haga ingresar a Elías López para marcar la punta derecha y que Leonardo Morales se corra a la zaga central junto a Lisandro López, quien al igual que Santiago Longo superó molesitas musculares registradas el pasado jueves, y están a disposición para el clásico.

Lisandro López festeja el 2-1 de Belgrano frente a Newell's en los cuartos de final de la Copa Argentina en San Luis. (José Gabriel Hernández / La Voz)

De este modo, el “Pirata” formaría con Thiago Cardozo; Elías López, Morales, Licha López y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Longo y Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández.

De la lista de concentrados volvió a quedar afuera el defensor uruguayo Federico Ricca, quien continúa la recuperación por el desgarro en el recto interno del muslo izquierdo.