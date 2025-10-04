Talleres: las dudas en la formación para enfrentar a Belgrano y lista de concentrados

En la antesala del Talleres-Belgrano de este domingo a las 16.45 en el Kempes, en filas Albiazules persisten en un par de dudas respecto de la formación para el clásico. Con Nahuel Bustos de nuevo entre los titulares.

Carlos Tevez lo ubicará junto a Federico Girotti en la ofensiva, aunque falta saber si por Ruben Botta (lo más probable), para que sea un “nueve retrasado”; o por el brasileño Rick. El 4-4-2 asoma como el esquema del “Apache” ante Belgrano, otra vez con cambios de nombres y de dibujo táctico.

Talleres venció a Sarmiento en el estadio Kempes con gol de Nahuel Bustos. (Nicolás Bravo / La Voz)

Además está en condiciones de reaparecer Miguel Navarro, el lateral venezolano expulsado en la visita a Rosario Central. Por sus buenas actuaciones, seguiría en ese costado de la defensa Gabriel Báez.

Talleres visitó a Rosario Central por la Liga Profesional. (Prensa Talleres)

Mientras que Juan Camilo Portilla ingresaría por Matías Galarza, para darle más marca al mediocampo teniendo en cuenta el circuito Lucas Zelarayán-Francisco González Metilli en el rival.

Carlos Tevez, el DT. Rosario Central vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional.

Los once de Talleres en el clásico serían entonces Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Báez o Navarro; Portilla y Ulises Ortegoza; Rick, Bustos y Valentín Depietri; Federico Girotti.

LA LISTA DE CONCENTRADOS EN TALLERES

Entre los 23 elegidos por Carlos Tevez en Talleres no figura una vez más Emanuel Reynoso. Según el parte médico del club, “Bebelo” continúa trabajando diferenciado por esguince de rodilla.