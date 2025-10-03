Se viene el Talleres-Belgrano: las formaciones que pondrán en cancha la T y el Pirata

Talleres y Belgrano vuelven a encontrarse para otra pulseada que paralizará Córdoba este domingo a las 16.45 en el Kempes, sin público visitante y por la fecha 11 del Torneo Clausura. Carlos Tevez termina de perfilar la formación y Ricardo Zielinski ya la tiene lista.

Por el lado Albiazul, parece que el gol del triunfo ante Sarmiento le abre las puertas de la titularidad a Nahuel Bustos, en principio, para ir como doble punta con Federico Girotti y por Ruben Botta. Es decir, un 4-4-2.

Guido Herrera y Lucas Manuel Zelarayán. Conferencia de prensa clásico Talleres-Belgrano . Foto: José Hernández / La Voz

La duda del “Apache pasaría por el lateral izquierdo, ya que purgó la fecha de suspensión el venezolano Miguel Navarro, pero las buenas actuaciones de Gabriel Báez podrían sostenerlo entre los once. Y falta saber si el colombiano Juan Camilo Portilla o Matías Galarza conforman el eje central.

Carlos Tevez, el DT. Rosario Central vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional.

CÓMO ESTÁN LOS JUGADORES “TOCADOS” EN BELGRANO

Lisandro López y Santiago Longo habían terminado con sendas molestias físicas la práctica matutina del jueves, pero ambos respondieron en el ensayo futbolístico y jugarán ante Talleres.

Lisandro López marcó el 2-1 de Belgrano ante Newell's en la Copa Argentina y mandó el festejo Pirata. (José Gabriel Hernández / La Voz)

De este modo Ricardo Zielinski cuenta con todos los habituales titulares y repetirá formación como en los duelos con Newell’s, por Copa Argentina y el Clausura, y ante Barracas. El “Ruso” va variando el esquema, con tres, cuatro o cinco en la última línea, según la circunstancia del partido.

Ricardo Zielinski luego del entrenamiento de Belgrano en Villa EsquiúFoto: Pedro Castillo / La Voz

CÓMO FORMARÍAN TALLERES Y BELGRANO

Los once de Talleres serían Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Miguel Navarro; Rick Lima Morais, Ulises Ortegoza, Juan Camilo Portilla, Valentín Depietri; Nahuel Bustos y Federico Girotti.

Y Belgrano pondría en cancha a Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López y Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli y Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández.