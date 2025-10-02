Talleres-Belgrano: cómo le fue a Carlos Tevez en sus debuts en clásicos como entrenador

Carlos Tevez transita una semana especial como director técnico de Talleres. Desde las 16.45 de este domingo 5 de octubre dirigirá su primer clásico contra Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes.

El exjugador ya fue entrenador de Rosario Central e Independiente, dos clubes que protagonizan dos de los derbys más calientes del fútbol argentino. Newell´s Old Boys y Racing de Avellaneda, respectivamente.

Talleres: cómo le fue a Carlos Tevez en sus debuts en clásicos como entrenador

El primer clásico de Tevez como entrenador fue con el buzo del equipo rosarino. El 21 de julio de 2022 su equipo se impuso como local por 1 a 0 gracias al gol de Alejo Véliz en el tiempo agregado del primer tiempo.

Curiosamente, Tevez y Veliz se volvieron a ver en el partido de Rosario Central y Talleres. Foto: FOTOBAIRES. Carlos Tevez. Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional.

El segundo partido de barrio que “Apache” tuvo como director técnico fue el 1 de octubre de 2023. En aquel entonces, su Independiente visitó el Cilindro de Avellaneda y venció por 2 a 0 con las anotaciones de Alexis Canelo y Braian Martínez.

Con este resultado, entró a un selecto listado que hasta ese momento integraban Américo Gallego, Néstor Clausen, Osvaldo Piazza, Miguel Juárez, Omar Pastoriza, Miguel Ignomiriello, Roberto Ferreiro, Manuel Giúdice, Jim Lopes, Fernando Bello y Guillermo Ronzon. Ellos fueron los únicos en debutar con victoria como visitante en el clásico de Avellaneda.